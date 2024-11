Fissata la prima udienza del processo per diffamazione, il 13 maggio. Gentile ha denunciato il sindaco di Cosenza per le dichiarazioni durante la campagna elettorale, quando paragonò i voti della famiglia cosentina a quelli della mafia.

Lo scontro tra Occhiuto e Gentile finisce in Tribunale, come annunciato da quest'ultimo tempo fa. L'accostamento alla mafia, fatto durante la campagna elettorale per le provinciali, costringerà il sindaco e presidente della Provincia di Cosenza ad affrontare un processo per diffamazione aggravata.



Le dichiarazioni di Occhiuto risalgono alla campagna elettorale per le provinciali, quando si dovette scontrare con Marcello Manna, sindaco di Rende vicino ai Gentile. "Bisogna opporsi ai sistemi di pressione mafiosa - scrisse Occhiuto su Facebook - se si vuole il bene della Calabria si deve avere il coraggio politico di rifiutare per le elezioni i voti della mafia e di Gentile".