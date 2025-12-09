Nuovo stop e nuova proroga. Subisce un ulteriore slittamento sulla tabella di marcia la procedura avviata dalla Regione Calabria finalizzata alla riorganizzazione della macchina burocratica e contestualmente al rinnovo dei vertici apicali della Cittadella.

Dopo il rinvio al 18 dicembre dell’entrata in vigore del regolamento che ridisegna la struttura organizzativa, questa mattina il dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” ha deciso una proroga di sette giorni della scadenza dell’avviso rivolto al conferimento degli incarichi dirigenziali.

La procedura era stata pubblicata lo scorso 28 novembre, e preceduta dalla delibera di giunta con cui l’esecutivo aveva deciso lo slittamento di 18 giorni dell’entrata in vigore della riorganizzazione interna alla Cittadella. In questo caso, la motivazione è ascrivibile ad una nota trasmessa dal segretario generale con cui si chiedeva la rettifica di uno skill professionale in precedenza richiesto per il conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento programmazione unitaria: materie economiche e giuridiche tra i titoli di studio richiesti.

«L’esigenza della rettifica nasce dalla necessità di uniformare il predetto skill professionale con quelli richiesti per gli altri dipartimenti regionali, per nessuno dei quali è stato richiesto un percorso formativo in specifiche materie» si legge nell’atto adottato dal dipartimento che riporta stralci della nota interna. «Nonché per non ledere il principio della più alta partecipazione all’avviso, atteso che la richiesta, per come formulata, potrebbe impedire la valutazione di significative esperienze professionali che prescindono dallo specifico titolo di studio, il che potrebbe limitare la scelta per l’individuazione del candidato cui conferire l’incarico».

Il segretario generale ha quindi chiesto una modifica dell’avviso e l’individuazione di un nuovo termine, fissato dal dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” in sette giorni. Restano valide ed efficaci le candidature già pervenute, si legge nell’atto.

L’avviso era stato bandito per il dipartimento Segretariato Generale, per la Programmazione unitaria, per il dipartimento Infrastrutture, per il Governo del Territorio, difesa del suolo e politiche della casa; Lavoro, imprese ed aree produttive; Turismo, cultura e identità territoriale; Agricoltura, aree interne e Politiche di connessione territoriale; Asset strategici, attrazione degli investimenti e Saperi; Salute e Servizi Sanitari; il dipartimento per l’Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità; la Sostenibilità ambientale e la Protezione Civile.