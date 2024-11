«Ho chiesto alla Lega di darmi le sue proposte nei giorni passati e di averle ieri perché era mio intendimento ricomporre la struttura della giunta già da ieri sera». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine del comitato di sorveglianza del programma regionale Fesr Fes Plus 2021/2027, ha chiarito l'iter di ricomposizione della giunta regionale dopo l'elezione in Parlamento dei due ex assessori: Fausto Orsomarso e Tilde Minasi. Lo ha dichiarato a margine del comitato di sorveglianza della nuova programmazione comunitaria. «Credo che nella Lega ci sia ancora la discussione in atto - ha aggiunto ancora - ma mi hanno assicurato che nella prossima settimana lo concluderanno».