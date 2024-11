Interrogazione del consigliere regionale Carlo Guccione al presidente Mario Oliverio: «A che punto sono i cantieri per gli edifici pubblici?»

«Dopo il terremoto che ha distrutto L’Aquila, il Governo ha deciso, con la Legge Abruzzo, di concedere alle Regioni contributi finalizzati all’esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati. La Regione Calabria è considerata dalla Protezione civile nazionale un territorio ad altissimo rischio sismico. E per questo motivo il Governo nazionale ha elargito alla Calabria la maggiore quota nella ripartizione dei fondi nazionali per un totale di circa 114 milioni di euro nell’arco di 6 anni».

E’ quanto afferma il consigliere regionale del Partito democratico, Carlo Guccione, in una interrogazione con risposta scritta indirizzata al presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto e rivolta al Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.

«C’è da aggiungere – continua Guccione - che con i fondi della Legge Abruzzo 2012, 2013, 2014, e 2015 sono stati pubblicati i bandi da parte della Regione Calabria e sono pervenute oltre 16000 richieste da parte dei privati. Per le annualità 2012 e 2013 sono stati presentati oltre 12500 progetti da parte dei privati, considerati idonei e finanziabili solo 40 e per gli anni 2014 e 2015 oltre 3500 domande ancora in corso di valutazione da parte della Regione Calabria. Le risorse destinate ai privati potrebbero essere destinate per la messa in sicurezza dei centri storici».

«Quali misure – si chiede il consigliere - intende mettere in atto la Giunta regionale per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Legge Abbruzzo che ha destinato alla Calabria, sino ad oggi, circa 114 milioni di euro per interventi su strutture pubbliche e private. Considerato il numero esiguo di progetti privati finanziabili fino a questo momento, quali sono le misure necessarie affinché si utilizzino tutte le risorse a disposizione. E poi, quale è lo stato dell’arte dei cantieri finanziati per il miglioramento sismico degli edifici pubblici strategici al fine di mettere in atto iniziative idonee a snellire le procedure per la realizzazione dei lavori?».