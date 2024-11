Interviene con una dura presa di posizione l’assessore regionale in merito ai fondi, circa 2,6 milioni di euro, che ritorneranno nelle casse dello stato: «La responsabilità è della precedente giunta regionale»

«È opportuno chiarire che i fondi destinati agli studenti con disabilità e restituiti cui si fa riferimento nella relazione di accompagnamento al giudizio di parifica della corte dei conti, afferiscono al 2014 e che pertanto sono riconducibili alla responsabilità della precedente giunta regionale».

È quanto dichiarato dall’assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano che precisa: «Dal momento che la contabilizzazione avviene nel 2015, è oggi che emerge il dato in sede di rendicontazione 2015 ed è opportuno ed utile che ciò emerga dal momento che stride in maniera evidente con l'impegno che insieme al Presidente Oliverio e a tutta la giunta stiamo portando avanti a favore dell'inclusione scolastica e lavorativa dei soggetti con disabilità.

Regione incapace di spendere tre milioni per il welfare

Se in precedenze si è stati distratti da altro – continua - e non si è preso in considerazione questo ambito, vuol dire che a noi spetta il compito di vigilare ancor di più affinché queste risorse e le altre destinate ai soggetti più deboli siano tutelate e spese in maniera opportuna, così come stiamo facendo. E i fatti lo dimostrano: 60% di fondi per il diritto allo studio vincolati per l'inclusione dei disabili già per l'anno scolastico 2015/16 e per l'anno scolastico 2016/17, a cui si sono aggiunti 3mln di euro trasferiti dal livello nazionale e 3mln di euro di fondi per le politiche attive del lavoro utilizzati per bandire i posti per gli assistenti di base nelle scuole. Anche l'approvazione delle linee guida sui Disturbi Specifici dell'apprendimento e l'investimento per formare i docenti in questo senso, si inserisce nel filone della sensibilità di questa giunta al tema delle disabilità.



Sul lato lavoro, 300 tirocini di garanzia giovani sono stati riservati per i giovani disabili e insieme alla FISH stiamo lavorando per incrementare il numero dei partecipanti così come quello delle aziende ospitanti, e sta inoltre per uscire un bando destinato proprio ai lavoratori disabili over 29 anni.



La missione dell'inclusione dei disabili – conclude la Roccisano - sta alla base dell'azione di governo del Presidente Oliverio, per questo motivo era opportuno fare chiarezza su questa materia».