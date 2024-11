Il dirigente del pd calabrese lo ha affermato oggi, nel corso della trasmissione 22º piano, in onda sull’emittente LaC

"Se il governo non porrà fine alla questione del commissariamento della sanità della Calabria, si aprirà uno scontro senza precedenti tra governo di Roma e il governo regionale, tra Pd di Roma e pd calabrese". Più chiaro di così, Sebi Romeo, capogruppo del Pd al consiglio regionale calabrese non poteva essere. Il dirigente del Pd calabrese lo ha affermato oggi, nel corso della trasmissione 22º piano, condotta da Pasquale Motta direttore di Lacnews 24.it.

Romeo, rispondendo a una domanda del direttore Motta, ha consegnato un messaggio forte chiaro al Pd romano, ai renziani e ai diversamente renziani che alloggiano in Calabria e fuori dalla Calabria. “Il governo, -secondo il capogruppo del Pd calabrese- ormai non ha più alibi per continuare a rinviare una scelta, tra l'altro supportata da una legge nazionale. Romeo ha poi sostenuto la necessità per il Pd di celebrare un congresso di contenuti che non si limiti solo alla conta interna”.

“Il Pd -secondo l'esponente politico- ha bisogno di ritessere nuove alleanze sociali, alla vigilia proprio del varo di una nuova legge elettorale che dovrà tenere conto del fatto che non siamo più in un sistema bipolare ma tripolare che ruota intorno a forze che ormai si equivalgono”. (mo.pas)