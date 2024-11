Nazzareno Salerno, insieme a Morrone, Graziano e Nicolò, ha richiesto ai vertici nazionali il commissariamento del partito coordinato da Jole Santelli

Non usa mezzi termini il consigliere regionale Nazzareno Salerno: “Le dichiarazioni di Roberto Occhiuto e Giuseppe Mangialavori in difesa di Jole Santelli sono poco attendibili in quanto gli stessi sono i diretti beneficiari delle scelte della stessa coordinatrice: il primo in quanto ha ottenuto la promessa di una ricandidatura, il secondo perchè è stato nominato coordinatore provinciale.

La vera politica è quella di alta qualità e di spessore. Consiglio loro – conclude Nazzareno Salerno - di essere protagonisti in politica e non succubi di scelte altrui”.