«Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte domani mattina sarà nell'Aula della Camera per seguire le comunicazioni del ministro Antonio Tajani e quanto sta avvenendo alla Flotilla. Per questo non parteciperà agli impegni previsti domani mattina in Calabria. Seguiranno aggiornamenti». Lo rende noto il Movimento.