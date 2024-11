«La mafia fa schifo a questo governo». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini, rispondendo al question time a un'interrogazione sui beni confiscati. Il ministro ha spiegato che in Calabria otto appartamenti sequestrati alla 'ndrangheta diventeranno uffici dello Stato. E che a Roma una villa confiscata ai Casamonica sarà destinata ai bambini autisti mentre un'altra sarà «rasa al suolo». Interventi perché sia «chiaro che lo Stato è meglio della mafia. E che la mafia a questo governo faccia schifo».



Il lavoro dell'Agenzia sui beni confiscati alla mafia, che amministra 15mila beni, «dovrà essere implementato»: sarà portato da 70 a 200 il numero degli addetti – ha dichiarato ancora il ministro dell'Interno. Non saranno solo aumentate le risorse umane: ci saranno anche «cambiamenti normativi per consentire la messa in vendita dei beni inutilizzati».