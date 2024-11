Tappa in Calabria per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. In vista della due giorni che lo condurrà in più parti della regione, il leader della Lega ha evidenziato: «In Calabria il Pd e i grillini prenderanno una lezione dai cittadini che si ricorderanno per i prossimi vent’anni. Callipo si vergogna di essere sostenuto dal Pd, mentre Zingaretti cerca di rivendicare la scelta di Callipo. C'è un po' di confusione da quelle parti».





Il Carroccio, come si ricorderà, ha appoggiato la candidatura alla carica di governatore di Jole Santelli, storica esponente di Forza Italia: «Come può un imprenditore farsi sostenere dal partito delle tasse e della burocrazia, un partito che ha contribuito al disastro della sanità e dell’economia calabrese?», aggiunge Salvini. Il tour si snoderà tra Lamezia, Catanzaro, Riace, Gioia Tauro e Sila (per i dettagli CLICCA QUI): «Sono molto contento di poter tornare a incontrare i cittadini in tutta la Calabria nei prossimi giorni, e il 26 gennaio i calabresi potranno finalmente dimenticare i disastri del Pd e scegliere il buongoverno della Lega».