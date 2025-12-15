«Svelata ancora una volta la Calabria Straordinaria di Occhiuto. La tanto chiacchierata serie tv Sandokan, geolocalizzata in Calabria solo per qualche ripresa sporadica, alla modicissima cifra di ottocento mila euro sprecati per una fiction che nulla apporterà alla nostra regione, non fa altro che suggellare i metodi discutibili e fuorvianti del governatore». Così in una nota l’europarlamentare Pasquale Tridico.

«E così apprendiamo che Sandokan è stato girato per lo più in Lazio, Toscana e in uno studio televisivo. A questo punto viene da chiederci se Occhiuto ne sia a conoscenza, perché vuol dire che sta continuando a prendere in giro i calabresi con una narrazione farlocca della realtà. In caso contrario è ancora più grave: oltre a dover incassare a sua volta una beffa, significa che non vi è alcun controllo sulla spesa pubblica. Insomma, – conclude Tridico . 800mila euro per qualche ripresa in località comunque meravigliose che potrebbero essere pubblicizzate molto meglio sembrano un’offesa alla decenza. Così vengono spesi i fondi europei alla cultura, per una Calabria Straordinaria solo nei piani alti della cittadella».