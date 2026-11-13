Come vorrei avere un Giorgetti a sinistra. Mi è venuto da pensarlo leggendo il resoconto della sua audizione sulla legge di Bilancio. Il ministro dell’Economia ha rivendicato i 2,365 miliardi di finanziamento sanitario aggiuntivo previsti per il 2027 e, nello stesso intervento, ha posto alle Regioni una domanda che dovrebbe interessare anzitutto chi ha a cuore il Servizio sanitario nazionale. Quante delle risorse che stanziamo diventano davvero prestazioni per i cittadini? Con questo ha manifestato una sorta di giustificata diffidenza verso le Regioni a rendersi efficienti nella erogazione dei Lea. La Calabria prima di tutte.



Su quanto bastino quei miliardi, il dissenso è più che legittimo. Un aumento dello stanziamento va giudicato alla luce dei costi che il servizio deve sostenere e delle prestazioni che è chiamato a garantire. Ma la domanda del ministro resta in piedi. E alla sinistra converrebbe farla propria, anche quando a governare le Regioni sono i suoi amministratori.



Di fronte alla proposta del Partito democratico di aggiungere cinque miliardi alla sanità, mi è tornata in mente una vecchia pubblicità. Un marito annuncia alla moglie che per cena ci saranno ostriche, caviale e champagne. Lei, che conosce il bilancio di casa, gli chiede dove abbia preso i soldi. «Li abbiamo vinti!». In una legge di Bilancio, la battuta finisce alla domanda della moglie. Cinque miliardi possono essere una richiesta ragionevole. Per farne una proposta di governo bisogna dire con quali entrate o con quali riduzioni di altre spese li si finanzia, quanto di quella somma servirà ogni anno e quali impegni si assumono con i cittadini.



Per esempio, se si vuole ridurre l’attesa per una visita specialistica, si dica quante prestazioni mancano, in quali territori e con quale personale si pensa di erogarle. Pagare prestazioni aggiuntive può servire a smaltire un arretrato. Se il problema si ripresenta ogni anno perché gli organici sono insufficienti o perché le agende sono organizzate male, occorrono interventi diversi, con costi e responsabilità diversi. Una persona che rinuncia alla visita perché può averla solo a pagamento non compare necessariamente tra coloro che aspettano. Anche di quella rinuncia dovrebbe rispondere chi governa il servizio.



È qui che vorrei sentire una sinistra capace di andare oltre Giorgetti. Quando il ministro chiede efficienza alle Regioni, la sinistra dovrebbe chiedere allo Stato come intenda garantire gli stessi livelli essenziali di assistenza in territori che partono da condizioni profondamente diverse. Per capire quanto costa assicurare quei livelli, occorre misurare i fabbisogni e far funzionare la perequazione. Una Regione va chiamata a rispondere delle sue scelte organizzative. Lo Stato, a sua volta, deve rispondere del modo in cui finanzia i livelli essenziali e di ciò che fa quando la loro erogazione è inadempiuta. Altrimenti, ciascuno potrà continuare a spiegare che la colpa è dell’altro, mentre il malato prende un treno o mette mano al portafoglio.



La proposta dei 300 euro per gli ultrasettantacinquenni che debbano pagare prestazioni fuori dall’offerta del SSN pone una questione analoga. Per un pensionato con reddito modesto, trecento euro possono fare la differenza. Ma quali prestazioni si compreranno con quel contributo? Se riguardano bisogni oggi esclusi dai livelli essenziali, si discuta se e a quali condizioni includerli. Se invece sono prestazioni già dovute, ma di fatto inaccessibili, il bilancio pubblico deve spiegare come intende ripristinarne l’erogazione. L’anno dopo, il pensionato avrà ancora bisogno di curarsi.



Il Giorgetti che vorrei a sinistra dovrebbe saper scrivere una proposta di bilancio che dica queste cose con la stessa franchezza con cui si chiedono voti. Quanto costa garantire una prestazione, dove si trovano le risorse e chi risponde se quella prestazione continua a mancare. E dovrebbe avere abbastanza autorità nel proprio partito da poter dire che, se per finanziare la sanità occorre rinunciare a un’altra promessa, quella rinuncia va dichiarata prima. È anche così che si fa capire a un cittadino quanto vale davvero, per la sinistra, il suo diritto a essere curato.

*docente universitario