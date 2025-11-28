«Il nuovo report Agenas certifica il disastro della sanità calabrese. Vibo Valentia registra 35 minuti di attesa per un’ambulanza, che è il dato peggiore d’Italia. È un fallimento e si mette a rischio la vita delle persone». Lo afferma in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto.

«Le Asp di Catanzaro e Cosenza – sottolineano i dem – risultano in fondo alle classifiche nazionali per gli screening oncologici su mammella, cervice e colon. Non garantire la prevenzione vuol dire condannare i cittadini a diagnosi tardive, a percorsi più complicati e dolorosi. Anche sugli interventi chirurgici programmati la situazione – proseguono – è gravissima. Catanzaro è tra le peggiori realtà italiane per le protesi d’anca entro 180 giorni, mentre l’Azienda Dulbecco registra ritardi pesanti perfino negli interventi oncologici al colon».

Sanità

Sanità in affanno, Catanzaro e Cosenza maglia nera per screening. A Vibo i tempi di attesa più lunghi per un’ambulanza (35 minuti)

Redazione Attualità
Sanità in affanno, Catanzaro e Cosenza maglia nera per screening. A Vibo i tempi di attesa più lunghi per un’ambulanza (35 minuti)

«Il territorio non va meglio. Purtroppo, Catanzaro è in coda anche per l’assistenza domiciliare e la Calabria continua a perdere centinaia di milioni in mobilità sanitaria, perché non riesce a curare i propri residenti. Agenas – osserva il Pd – dà un quadro allarmante. Non è colpa degli operatori, che lavorano oltre i limiti. Le responsabilità sono di una governance regionale abituata alla propaganda e all’immobilismo. Chiediamo misure immediate su screening, emergenza-urgenza, personale e servizi territoriali. La Calabria – conclude il Pd – ha bisogno di risposte urgenti, di risorse e di una riorganizzazione tempestiva dell’emergenza-urgenza e del sistema della prevenzione».