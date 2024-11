Vibo Valentia, Sibari e la piana di Gioia Tauro. Qui dovrebbero sorgere tre nuovi ospedali. Ieri la Giunta Oliverio ha incontrato le imprese appaltatrici per verificare il percorso

Nella riunione di ieri della Giunta regionale è stato affrontato il problema dei tre nuovi ospedali da realizzare a Vibo Valentia, Sibari e Gioia Tauro. Il presidente Oliverio, insieme ai dirigenti del settore, ha incontrato prima della riunione della Giunta le varie imprese appaltatrici, per verificare lo stato di avanzamento deivari progetti.



“Accelerare le procedure al fine di dare inizio ai lavori con l’apertura dei cantieri”. Questo l’obiettivo del presidente della Regione. Per l’ospedale di Gioia Tauro le procedure sono in stato avanzato, e la Giunta ha dato mandato al Rup di sottoscrivere il contratto. Per quelli di Vibo e Sibari, sta per essere definito il protocollo di legalità con le Prefetture e il Ministero dell’interno.



“E’ necessario recuperare ogni ritardo per la realizzazione dei nuovi ospedali – ha dichiarato Oliverio al termine della riunione – al fine di dotare importanti comprensori e la provincia di Vibo di nuove e moderne strutture che consentano la realizzazione di qualificate prestazioni sanitarie”.



“Seguiremo passo passo il percorso di apertura dei cantieri – ha aggiunto – abbiamo chiesto alle imprese appaltatrici di procedere rapidamente, nel rispetto dei tempi previsti, alla presentazione della progettazione e del conseguente inizio dei lavori. Le strutture della Regione controlleranno in modo costante e progressivo le operazioni di progettazione al fine di corrispondere alla necessaria qualità di strutture preposte a funzioni particolarmente delicate e importanti”.