La rivelazione arriva dal consigliere regionale del Pd Mimmo Bevacqua, intervenuto all’ospedale Annunziata di Cosenza dove è in corso lo sciopero dei medici e del personale. La conferma dal segretario regionale del Pd Ernesto Magorno.

Sta per finire la telenovela sul nuovo commissario alla sanità della Regione Calabria. Lo ha svelato il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, nel corso di un incontro con i medici e gli operatori dell’Annunziata, che da stamane sono in sciopero.



“La mancata programmazione di questi anni era a conoscenza di tutti – ha dichiarato Bevacqua – quando dopo 20anni vedo persone, sia interne che esterne che vogliono intervenire sulla scelta del commissario, allora scendo in campo accanto a voi. Chiederò un consiglio regionale straordinario sula sanità. Stanotte mi è stato comunicato da Matteo Renzi – conclude - che martedì il consiglio dei ministri nominerà il commissario alla sanità calabrese”.

Magorno - "Nella riunione convocata per il prossimo martedì 3 marzo, il Consiglio dei Ministri assumerà i provvedimenti necessari alla nomina del commissario della sanità calabrese". Ernesto Magorno, segretario del Pd Calabria annuncia così la tanto attesa nomina del Commissario alla Sanità.



"Il governo assicurerà in tal modo, ad un settore vitale che vive gravi ed impellenti criticità, una guida certa ed autorevole con l'obbiettivo di farlo uscire dal drammatico guado in cui si trova e che, ogni giorno di più mette a repentaglio l'assistenza minima e la salute stessa dei cittadini calabresi. Si deve dare atto al Governo di aver dato ascolto alla univoca richiesta che è giunta dalle istituzioni e dai cittadini della nostra regione in vista di una decisione che deve essere accolta con grandissima soddisfazione perché consente di uscire da situazione difficile e ricca di inquietudini vissuta con grande preoccupazione da tutti i calabresi".