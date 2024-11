Jole Santelli contro Francesco Aiello. La candidata del centrodestra alla presidenza della Regione si confronterà con il candidato del Movimento 5 stelle nel corso di Duel, lo speciale di Perfidia che andrà in onda questa sera, martedì 14 gennaio alle 21.30 su LaC Tv.

Un appuntamento da non perdere a pochi giorni dal voto (il 26 gennaio), in una campagna elettorale che finora ha offerto pochissime occasioni di scontro diretto tra i candidati in campo.



I due ospiti dovranno non soltanto fronteggiarsi dalle rispettive trincee politiche, mai così distanti dall’implosione del primo governo Conte, ma dovranno difendersi anche dagli assalti della padrona di casa, Antonella Grippo, affiancata dal notista politico Pietro Bellantoni, che non mancheranno di pungolarli sui temi più insidiosi. Sul tavolo, in particolare, le accuse di trasversalismo politico che vengono mosse alla compagine che sostiene la candidata del centrodestra e le laceranti tensioni che stanno fiaccando il M5s, con Aiello costretto a guardarsi le spalle dal fuoco amico di Nicola Morra e di quanti, nel Movimento, non hanno mai digerito la sua candidatura.

Santelli e Aiello non potranno sottrarsi neppure alle “classiche” prove di Perfidia, dal confessionale alla seduta psicoterapica con tanto di lettino.