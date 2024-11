«Sono per una linea di estrema, estrema prudenza. Ho avuto una linea molto rigorosa fino ora ed i risultati ci sono stati. La gente ha rispettato le regole e non sono disponibile a mettere a repentaglio i sacrifici fatti dai calabresi. Comprendo che ci debba essere fase due ma deve essere preparata con attenzione e prudenza».



Lo ha detto la presidente della Regione Calabria Jole Santelli al Tg4. «Immagino - ha aggiunto - screening, non tramite tamponi perché non ci sono e i reagenti non ci sono. Possiamo fare screening con test sierologici e ad iniziare da alcune categorie possiamo, molto lentamente iniziare ad aprire alcune attività, ma mantenendo fermo il principio che è una fase di grande attenzione. Io continuo a dire attenzione al messaggio: non siamo liberi di uscire come ci pare, lo facciamo mettendo a repentaglio la salute nostra, quella dei nostri cari e di chi incontriamo. Quindi stiamo molto attenti anche perché parlare troppo di 'fase due' fa sembrare alle persone, che è normale siano esasperate, che il pericolo è scomparso. Il pericolo è sempre lì fuori»