Dura nota della coordinatrice regionale di Forza Italia

"Qualcuno spieghi al Presidente Oliverio che è opportuno moderare i toni e essere meno spavaldo ed arrogante. In Politica non conviene mai, soprattutto se gli avversari si sono comportati con stile e senza cadere nel cattivo gusto in cui troppo spesso è caduto il suo partito.

Se, peró, il Pres Oliverio alza la voce e cercando di confondere le acque, sostiene che i fatti che oggi interessano la Calabria non lo sfiorano perché risalenti ad altra legislatura, vorrei rammentargli che su tre assessori che Egli ha scelto tutti e tre ne erano coinvolti, ma che, soprattutto le liste della coalizione che lo ha sostenuto le ha fatte lui personalmente, anche 'commissariando' il segretario regionale del Pd.



Noi a lui abbiamo fatto accuse di tipo politico, lui non si azzardi a salire sul pulpito e dare lezioni di alcunché. Non è davvero il caso. Il Pd si spogli di questa spocchia di superiorità che non trova base su nulla di nulla."