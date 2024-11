Consiglieri regionali e aula intera in piedi per ricordare la presidente della Regione Calabria scomparsa prematuramente

All'inizio della prima seduta del neo eletto Consiglio regionale delle Marche, su iniziativa di Andrea Biancani, presidente facente funzione dell'Assemblea regionale in base al maggior numero di preferenze ottenute, è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Consiglieri regionali e aula intera in piedi per ricordare l'esponente di Fi deceduta il 15 ottobre a 51 anni