Saverio Russo è il nuovo sindaco di Nocera Terinese. Si è concluso lo spoglio delle schede, dopo che i seggi si sono chiusi alle 15 di oggi con un'affluenza del 58,84% (precedente 62,39%). Russo, a capo della lista “Liberi di scegliere” si è affermato con il 54,44%. Vince sugli altri due avversari: Antonio Macchione con “Progetto Nocera” che ha conquistato il 30,15% delle preferenze e Sonia Rocca con la lista "Rinascita per per Nocera” che si è fermata a 15,41%.

Il comune del Catanzarese è tornato alle urne nel turno straordinario di ieri e oggi, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto nel 2021, per infiltrazioni mafiose. «Non ci aspettavamo una vittoria così schiacciante, grazie a tutti gli elettori - ha detto a caldo Saverio Russo fra i festeggiamenti per la sua elezione -. Già domani saremo al lavoro, c'è tanto da fare».