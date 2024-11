Ieri durante l’assise, il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, e la sua maggioranza hanno votato contro la mozione in favore dell’istituzione e realizzazione di un cimitero d’affezione. «Peccato, perché la città di Scalea – ha sottolineato il consigliere comunale Eugenio Orrico - poteva dimostrare un senso di civiltà davvero unico. Strutture che nel sud Italia si trovano solo a Napoli e a Reggio Calabria. Una iniziativa che se fosse stata avallata dall’amministrazione comunale avrebbe creato sicuramente posti di lavoro». Poi ha continuato: «La cosa più ignobile è stata quando il sindaco, cercando di ridicolizzare l’iniziativa, ha affermato: «La inserirò nel programma del mio secondo mandato da sindaco». .

Il sindaco: «Io so piangere»

«Purtroppo, cari cittadini – afferma ancora Orrico - ci troviamo di fronte ad un sindaco anacronistico, senza lungimiranza, senza la giusta attitudine ad individuare possibili sviluppi della città di Scalea. E poi, credetemi, è degradante sentir dire dal primo cittadino che quando deve chiedere qualcosa ad enti come la Regione o la Provincia, va a piangere «perché – ha sottolineato Licursi – io so piangere». Una frase che mortifica i cittadini di Scalea, che hanno carattere e che sono abituati ad ottenere ciò che gli tocca, attraverso uomini che mettono in atto le giuste azioni politiche»

Voto contrario sulla mozione plastic free

Il consigliere Orrico è un fiume in piena. «E poi, in ultimo - lamenta ancora il consigliere-, il paradosso. Ieri in consiglio comunale è stata presentata dal gruppo “Pensiamo a Scalea”, una mozione riguardante l’uso della plastica monouso sul territorio comunale. Udite udite! La mozione che è stata votata da quasi tutta la maggioranza, ha trovato parere contrario solo dall’assessore all’ambiente, il quale doveva essere il primo ad essere favorevole e che lo è stato circa sette mesi fa in una identica mozione presentata dal movimento 5 Stelle». In ultimo Orrico ha dichiarato: «Esprimo solidarietà al consigliere comunale Francesco Saverio Di Lorenzo il quale la settimana scorsa ha preso le distanze dalla maggioranza rimettendo le deleghe che gli erano state affidate, alle quali ha ottemperato con la massima serietà e professionalità».