L’elezione di Antonio Scalzo alla presidenza del Consiglio Regionale rivendicata dal presidente della Regione Oliverio e dal segretario regionale del Pd Magorno.

Reggio Calabria – Nessun problema per il processo a carico del nuovo presidente del Consiglio Regionale Antonio Scalzo. Lo hanno chiarito ieri, ai microfoni del Fatto Quotidiano, sia Magorno che Oliverio.



“L’inchiesta su di lui? Qui ragioniamo di politica – ha dichiarato Magorno – i problemi di giustizia vengono amministrati dai magistrati, Tonino Scalzo è una persona perbene. Discutiamo di un abuso di ufficio e non credo che un provvedimento giudiziario può precludere a chi è stato eletto da migliaia di persone di dare il suo contributo”.



Dello stesso tono la risposta di Mario Oliverio: “Il fatto che Scalzo sia indagato non comporta nulla, perché non credo ci siano problemi fino alla condanna. Lui stesso ha precisato che si tratta di un abuso d’ufficio nella sua qualità di direttore scientifico dell’Arpacal, non di una responsabilità grave”.