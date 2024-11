Irto: ‘Il voto per Scionti è stato un voto per la legalità, un voto per la trasparenza per la speranza della comunità di Taurianova’

"L'elezione di Fabio Scionti alla carica di sindaco della città segna un momento storico per un Comune nel quale i cittadini hanno compiuto una scelta chiara: quella del rinnovamento della classe dirigente e dell'opportunità, concessa al Pd e al centrosinistra, di realizzare un programma efficacemente sintetizzato dal nome stesso della coalizione: "Taurianova cambia". Sono queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. “Non solo un'indicazione programmatica, ma una presa d'atto di ciò che già vedevamo e leggevamo negli occhi dei tantissimi cittadini che hanno partecipato a ogni incontro pubblico, a ogni assemblea, a ogni comizio: una precisa volontà – continua Irto - di invertire la rotta e di tagliare con il passato”. Nicola Irto ribadisce che “il voto per Scionti è stato un voto per la legalità, un voto per la trasparenza, un voto per la speranza e il futuro della comunità di Taurianova che ha bisogno innanzitutto di essere ben amministrata e tutelata nel suo territorio così fragile”.



“Finalmente Taurianova volta pagina. Dopo tanti anni bui e dopo il pesante contraccolpo legato allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, adesso si scrive una nuova pagina politico-istituzionale nel segno di un rinnovamento fortemente atteso”.Lo afferma il consigliere regionale Domenico Battaglia . “Vince il volto pulito ed onesto dei cittadini che hanno scelto il cambio di rotta, diventando essi stessi protagonisti di quel rinnovamento della classe dirigente dal quale passa la speranza per una Calabria in grado di dare risposte adeguate ai diversi bisogni del territorio. Ebbene- continua Battaglia- a Taurianova, ha prevalso proprio questa speranza di costruire un futuro migliore, puntando sui programmi e non sulle belle parole. Una fiducia che il neo sindaco ha saputo guadagnarsi giorno per giorno, nelle diverse assemblee che ha condiviso con tanta gente, convincendo cittadini della bontà e della trasparenza della sue azioni. Ed è su questi valori- continua Battaglia che Scionti, al quale rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro, saprà sicuramente innestare un percorso di rilancio del territorio, sapendo di poter trarre solo vantaggi da quella che è, ad oggi, la felice sintesi politica tra Città Metropolitana, governo regionale e governo nazionale”.