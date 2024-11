Gaffe di Peppe Scopelliti, la Ferro risponde: ‘Non è il momento di fare operazioni verità’

“Se in campo ci fossi stato ancora io nel pieno dei poteri, Oliverio lo avrei battuto sicuramente. Con me a capo della giunta, la sinistra sarebbe rimasta all’opposizione per ancora un po’ di anni”. Lo ha dichiarato ieri sera Giuseppe Scopelliti durante una serata in compagnia di amici all’ "Orso cattivo" di Settingiano, alle porte di Catanzaro. L’ex governatore, nonostante la batosta elettorale subita alle elezioni europee, non è riuscito a rimanere fuori dal dibattito politico sulle regionali e, dopo tante insistenze da parte dei suoi fedelissimi, si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione. “Tra tutti i dirigenti scesi da Roma a fare campagna elettorale, nessuno ha speso una parola per dire quanto di buono è stato fatto nel corso di questi anni”, ha dichiarato Scopelliti commentando gli ex amici del Ncd che lo hanno ripudiato.



Di poche parole la risposta di Wanda Ferro, che non ha intenzione di accendere uno scontro diplomatico proprio alla vigilia delle elezioni. "Non è questo il momento – risponde la candidata di Forza Italia – di fare "operazioni verità". Ora siamo in campagna elettorale ma ciò non mi impedisce di dire in diversi settori della Regione si poteva fare di più e meglio". Del resto Wanda Ferro ha dichiarato “discontinuità” col precedente governo Scopelliti, nonostante il sostegno politico dimostratele dall’ex presidente.