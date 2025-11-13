La consigliera regionale sostiene la protesta delle maestranze: «Indecente che siano costretti a lavorare con stipendi indegni e senza il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni lavorativi antecedenti alla stabilizzazione»

Elisa Scutellà, consigliera Regionale del M5S sostiene i lavoratori in protesta. «Sono vicina ed esprimo piena solidarietà ai lavoratori LSU/LPU che oggi manifestano a Germaneto. Occhiuto rispetti gli accordi presi il 14 Marzo 2022 - ha dichiarato in una nota -. Il precariato nella nostra regione è una piaga sempre aperta, le grandi promesse della campagna elettorale sono già svanite».

L’accordo quadro prevedeva una equa distribuzione dei fondi disponibili nei confronti di tutti i lavoratori precari stabilizzati, fondi destinati all’aumento delle ore di servizio dei lavoratori part-time. «Come sempre a pagare il prezzo di scelte scellerate e unilaterali sono gli ultimi - afferma Elisa Scutellà –. Non è concepibile che i lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, che costituiscono il 90% della forza lavoro nei nostri comuni, siano costretti a lavorare con stipendi indegni e senza il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni lavorativi antecedenti alla stabilizzazione»

Il mancato rispetto delle regole per l’amministrazione Occhiuto diventa prassi, è una vera e propria ingiustizia sociale quella che si sta consumando, alla quale mi opporrò sempre. In questo modo si mettono ancora di più in difficoltà gli amministratori locali e soprattutto l’efficienza del servizio pubblico» ha concluso la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.