Il coordinamento regionale di Ncd chiede a Oliverio di rinunciare allo spoil system.

Catanzaro – “E’ importante che in Calabria emerga la capacità di andare oltre la logica dello spoil system, aprendo le istituzioni a professionisti meritevoli, a prescindere dalle appartenenze – si legge nella nota di Ncd – negli anni il concetto di incarico fiduciario si è ristretto molto sul piano normativo, ma è necessario che anche per le postazioni a tempo determinato si facciano selezioni aperte e trasparenti, come avvenuto nella vicina Basilicata”.



“Chi vince le elezioni ha il diritto e il dovere di governare – prosegue la nota – ma le istituzioni devono poter appartenere a tutti. Riuscire a cogliere questo obiettivo in Calabria sarebbe un bel passo avanti sulla strada della condivisione istituzionale e sulla speranza di restituire all’opinione pubblica elementi di cambiamento sostanziale. Il primo esempio può essere dato dalla prossima selezione dei giornalisti dell’ufficio stampa per la quale è necessario, alla Giunta come al Consiglio, aprire le porte ai meritevoli con selezioni che vadano al di là delle semplici comparazioni, perché la legge già assegna al presidente il diritto di nominarsi fiduciariamente i portavoce. Su queste cose aspettiamo da Oliverio novità che sapremo cogliere e applaudire qualora ci fossero”.