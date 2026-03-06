Lasciano 7 membri su 12. Avviate le procedure per lo scioglimento. Nominata una commissaria per la gestione provvisoria in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rose ha sospeso il Consiglio comunale di Simeri Crichi, avviando le procedure per lo scioglimento, dopo le dimissioni di sette consiglieri sui 12 che compongono l'assemblea.
In attesa dell'emanazione del decreto del presidente della Repubblica, il prefetto ha nominato quale commissaria prefettizia per la provvisoria gestione del Comune Roberta Molè, viceprefetta aggiunto in servizio alla Prefettura di Catanzaro.
La commissaria eserciterà i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla giunta e al sindaco, assicurando la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari nell'ambito delle prossime utili consultazioni elettorali.