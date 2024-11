Il sondaggio di Datamedia per il Tempo segnala un M5S in crescita a Roma, dove resta il grande favorito alle prossime amministrative nonostante non abbia ancora scelto un candidato. A livello nazionale invece, spiega il presidente dell'Swg all'Unità, rimane allo stesso livello delle politiche 2013, intorno al 24-25%.

Tutti gli articoli di Politica

PHOTO