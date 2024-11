In Calabria si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per la scelta del nuovo presidente. Qui tutto ciò che c'è da sapere sul voto

Tutti gli articoli di Politica

PHOTO

©lapresse 13-04-2008 Brescia Italia politica Elezioni camera e senato comune circoscizione 2008 ; primo giorno di voto ; nella foto il momento del voto