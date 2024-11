«Lo sforzo dell’Assessore Costanzo, espressione di Forza Italia in giunta, sin dal suo recente insediamento, è stato quello di dare continuità ai percorsi ammnistrativi già avviati dal suo predecessore ed affrontare le nuove problematiche al fine di dare soluzioni idonee»

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Giuseppe Spinelli afferma, «Ho letto sulla stampa del compiacimento espresso dall’Avv. Francesco Grandinetti, rappresentante di Fdl – An, per l’attenzione riservata dall’assessore Costanzo alle sollecitazioni formulate dai consiglieri di maggioranza sulle difficoltà del mercato coperto di Nicastro. Secondo Grandinetti, però, ci sarebbe stato un silenzio assordante dell’assessore di fronte al grido del comitato dei commercianti ambulanti' in ordine all'organizzazione ed alle condizioni dello spazio per il mercatino del mercoledì di via Misiani».

Le precisazioni

«L'Assessore Costanzo ha già chiarito di aver messo in campo, sin dal suo insediamento, azioni volte a risolvere le problematiche emerse. Per quanto riguarda la questione relativa ai commercianti ambulanti, occorre sottolineare - continua il coordinatore di Forza Italia - che questi sono stati i primi operatori economici della nostra città ad essere stati incontrati in più occasioni dall'Assessore Costanzo. Lo stesso si è recato più volte nella zona mercatale, insieme al tecnico del comune, al fine di constatare di persona la eventuale nuova sistemazione logistica del mercato rionale per come richiesto dai rappresentanti degli ambulanti».

Riguardo le attività mirate dell’assessore sul mercato, continua a precisare Spinelli che «Il 9 agosto, l’Assessore Costanzo pur avendo dato indicazioni favorevoli alla riallocazione del mercato del mercoledì, ha riscontrato, nella conferenza dei servizi, il parere tecnico sfavorevole del Comando di Polizia Locale. Il 7 settembre ha incontrato tutte le rappresentanze degli ambulanti, per verificare insieme a loro la situazione e ricercare soluzioni».

Sulla problematica dei bidoni allocati sul ponte, continua Spinelli «è stata risolta da tempo con la collocazione degli stessi la sera prima del mercato e la rimozione successiva».



Infine, conclude sottolineando «Siamo certi che l'Assessore di Forza Italia continuerà a raccogliere ogni stimolo proveniente dal mondo economico allo scopo di migliorare l'organizzazione e la dislocazione delle attività commerciali, settori importanti della nostra città. Forza Italia ed il suo Assessore continueranno a rimanere attenti verso ogni sollecitazione proveniente dalle forze politiche, sociali e dai cittadini, per affrontare e portare a soluzione ogni problematica attinente la delega conferita».