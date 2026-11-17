Il primo cittadino attacca duramente la giunta regionale, l’assessore Gallo e il governo nazionale dopo i tagli di RFI all’Alta velocità e ai collegamenti ferroviari ionici: «Manca una classe politica capace di difendere gli interessi della Calabria».

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, torna ad attaccare la gestione del trasporto ferroviario in Calabria e punta il dito contro la giunta regionale, l’assessore ai Trasporti Gianluca Gallo e il governo nazionale. Al centro della contestazione i tagli di RFI agli investimenti per l’Alta velocità e, soprattutto, la soppressione dell’unico collegamento ferroviario ritenuto adeguato a unire l’area ionica con il resto del Paese, proprio in prossimità delle festività natalizie.

Un intervento dai toni particolarmente duri, nel quale Stasi denuncia l'assenza di una strategia politica e di una rappresentanza regionale capace di difendere gli interessi del territorio. «Non sono tempi rosei per la democrazia, cioè per la capacità di coloro che sono individuati dalle comunità per rappresentarne gli interessi di svolgere il proprio ruolo», esordisce il primo cittadino, che individua nella gestione dei tagli ferroviari una delle manifestazioni più evidenti delle difficoltà della politica calabrese.

Nel mirino finisce innanzitutto la giunta regionale, accusata di non aver contrastato le decisioni di RFI. Una responsabilità che Stasi attribuisce in particolare all'assessore Gallo, contestandogli l'assenza di iniziative concrete nei confronti dei tagli che stanno penalizzando la Calabria e, ancora di più, la Sibaritide.

La questione dell'Alta velocità rappresenta, secondo il sindaco, uno dei passaggi più gravi. «Il taglio di 10 miliardi di fondo complementare al PNRR per l'Alta Velocità in Calabria rappresenterà uno dei più importanti scippi politici della storia della nostra regione», afferma, ricordando come la vicenda sia stata ricondotta dalla Regione a una decisione tecnica di RFI. Una ricostruzione che Stasi contesta apertamente, chiamando in causa anche il governo nazionale e le modalità di nomina dei vertici delle grandi società partecipate.

«Ma chi sceglie i vertici delle grandi partecipate italiane? Il Consiglio dei Ministri ed in particolare Meloni, Salvini e Tajani», osserva, sostenendo che le scelte dell'attuale management abbiano prodotto conseguenze particolarmente penalizzanti per il Mezzogiorno.

Il sindaco ricostruisce quindi quanto accaduto con il progetto del nodo di Tarsia, il cui taglio, a suo giudizio, aveva già anticipato gli sviluppi successivi. Una decisione che avrebbe alimentato una contrapposizione tra le comunità dell'area centrale e ionica della provincia di Cosenza e quelle tirreniche e del Reggino, facendo leva sui presunti ritardi che il tracciato interno avrebbe comportato per i collegamenti con Reggio Calabria.

«Il taglio del nodo di Tarsia, unico progetto realizzabile sul quale erano già state spese decine di milioni di euro, era un passaggio propedeutico al taglio dei 10 miliardi per la Calabria», sostiene Stasi, contestando le motivazioni tecniche addotte per giustificare quella scelta.

A rendere ancora più pesante il quadro, secondo il primo cittadino, è arrivata adesso la decisione di cancellare il collegamento ferroviario sulla tratta ionica. Una scelta che considera particolarmente grave anche per il periodo in cui è stata annunciata e per le ricadute sui cittadini che si spostano durante le festività.

«Prima di fare le valigie il management melosalvitajaniano fa un altro regalo alla Calabria azzurra straordinaria: il taglio natalizio dell'unico treno degno di questo nome che collegava l'area ionica al resto del mondo», scrive il sindaco, tornando ad attaccare direttamente l'assessore Gallo per quella che considera una sostanziale acquiescenza alle decisioni di RFI.

Particolarmente contestata la motivazione legata ai numeri dei passeggeri. «RFI dice che il treno non ha i numeri», sarebbe stata la giustificazione fatta propria dall'assessore. Una spiegazione che Stasi definisce senza mezzi termini «una motivazione indecorosa a sostegno di una scelta demenziale».

Da qui l'affondo politico nei confronti del centrodestra, accusato di non aver tradotto in azioni concrete le promesse di rilancio del territorio e di difesa degli interessi nazionali. «Una evanescenza imbarazzante che resterà scolpita nella storia della nostra Regione», afferma, arrivando a mettere in discussione l'utilità stessa della classe dirigente regionale qualora le decisioni strategiche sul futuro della Calabria debbano dipendere esclusivamente da prospetti elaborati negli uffici delle società partecipate.

«Se a governare i grandi processi di sviluppo di una terra come la Calabria sono i fogli di calcolo preparati nel chiuso delle stanze delle aziende controllate, allora che la classe politica se ne vada a casa subito perché non ha alcuna utilità», è uno dei passaggi più duri dell'intervento.

Ma la critica di Stasi non si limita alla contestazione delle decisioni assunte. Il sindaco evidenzia anche quella che considera una mancanza di programmazione da parte della Regione, che avrebbe dovuto lavorare per tempo a soluzioni alternative e a un sistema di collegamenti più efficiente per l'area ionica.

Tra le proposte indicate c'è innanzitutto la realizzazione di un collegamento stabile con l'Alta velocità adriatica, sfruttando il corridoio realizzato nel Metapontino in occasione di Matera Capitale europea della Cultura. Un progetto che, secondo Stasi, avrebbe dovuto essere una priorità fin dall'inizio della legislatura.

L'altra direttrice riguarda il potenziamento dei collegamenti ferroviari con Corigliano-Rossano e Crotone, attraverso una revisione delle modalità di connessione del treno con Cassano, così da ampliare il bacino di utenza e garantire numeri maggiori. Un intervento che, sostiene il sindaco, sarebbe stato ostacolato dietro le quinte.

Nell'immediato, invece, la Regione avrebbe dovuto almeno chiedere il rinvio della soppressione dell'unico collegamento ferroviario considerato adeguato, soprattutto in vista del periodo natalizio.

La conclusione è un nuovo attacco alla rappresentanza istituzionale calabrese e alla sua capacità di incidere sulle scelte nazionali. «Serve evidentemente un governo regionale ed una rappresentanza della Calabria in grado di svolgere il proprio ruolo con autonomia ed autorevolezza», conclude Stasi. «Quelli attuali non riescono a fronteggiare nemmeno due numeri scritti intenzionalmente su un foglio di calcolo».