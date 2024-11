Accusata di aver organizzato una 'manifestazione di partito', l’assessore regionale precisa che all’importante evento interverranno anche De Rose (Fi), Martino (Udc), De Mari (Idm) e D’Ambra (Giovani Socialisti)

Numerose le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto al centro l’assessore Federica Roccisano e l’organizzazione della manifestazione "Stati generali delle politiche giovanili". In particolare aveva fatto scalpore la massiccia presenza di rappresentanti del Partito democratico, chiamati ad intervenire all’evento finanziato dalla regione.



Così, in un comunicato stampa di questa mattina l’assessore precisa che agli "Stati Generali-Politiche per i giovani" interverranno anche il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia Luigi De Rose, Marco Martino, segretario regionale giovani Udc, Giovanni De Mari, segretario regionale dei giovani Idm e Francesca D'Ambra, segretario regionale dei Giovani Socialisti.



E aggiunge: «Le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sono state alquanto strumentali. Per questo motivo ho inteso comunicare, in maniera ufficiale, una parte degli interventi che ci saranno nella due giorni e che rappresentano i diversi schieramenti politici. Sono sicura che le proposte che perverranno da ogni intervento saranno utili e contribuiranno, non solo ad un migliore svolgimento dei lavoro ma, soprattutto, ad una più condivisa programmazione delle politiche per i giovani».