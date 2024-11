‘I vincitori appaiono più interessati alla soluzione dei propri problemi che di quelli dei cittadini. Simbolo di ciò la revisione dello Statuto Regionale’. Forza Italia propone il referendum

Il coordinamento regionale di Forza Italia ritiene indispensabile una risposta politica ferma alla situazione di paralisi determinatasi in Regione. I vincitori appaiono più interessati alla soluzione dei propri problemi che di quelli dei cittadini. Simbolo di ciò la revisione dello Statuto Regionale, uno strumento volto ad allargare le maglie tanto da comporre qualche dissidio attraverso la possibilità di nuove nomine ed accordi. Ciò è inaccettabile politicamente, ma consentendolo la legge è giusto che ad esprimere il proprio giudizio siano i calabresi’.

Sostenendo queste tesi il coordinatore regionale di Forza Italia Jole Santelli ed i vicecoordinatori Nino Foti, Wanda Ferro, Pino Galati e Roberto Occhiuto chiedono, con un documento ufficiale, ai consiglieri eletti nelle proprie liste, di sottoscrivere il documento per la richiesta del Referendum che sarà redatto dal Partito.



Il nuovo Statuto regionale è stato approvato in seconda lettura il 30 marzo scorso, ma potrà essere effettivo solo dopo 90 giorni dalla sua approvazione definitiva in aula. In questo tempo è possibile ririchiedere un referendum popolare per apportare modifiche, che potrà essere effettivamente avviato su domanda di un quinto dei consiglieri regionali, cioè sei.