Una sala gremita al Palazzo della Cultura di Locri ha fatto da cornice alla manifestazione politica del centrodestra in vista del voto per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati. Un appuntamento che ha visto riuniti i vertici nazionali e regionali della coalizione per blindare la candidatura di Fabio Roscioli, sostenuto in modo compatto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Sul palco si sono alternati dirigenti politici di primo piano, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, tra cui il coordinatore regionale e sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Giovanni Donzelli, il sottosegretario Wanda Ferro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e Luigi Sbarra, insieme a una folta rappresentanza di sindaci e amministratori locali del territorio metropolitano.

Nel suo intervento Fabio Roscioli ha tracciato il solco del suo impegno elettorale, ringraziando militanti e cittadini per l'accoglienza: «La mia priorità sarà portare avanti dossier che sono ancora aperti. Sarò onorato di essere considerato dai reggini un interlocutore capace di proseguire e rafforzare quella filiera istituzionale già ben avviata dal governo di centrodestra. Non avverto il peso della responsabilità: da sportivo, la competizione è il mio terreno naturale».

Il messaggio di compattezza della maggioranza di governo è stato ribadito da Giovanni Donzelli: «I cittadini avranno di fronte una scelta chiara: dare fiducia a chi, come Roscioli, lavorerà in sintonia con il governo Meloni per portare risorse ed investimenti concreti al Sud, oppure scegliere rappresentanti destinati all'opposizione e alla sola protesta. Il Mezzogiorno ha enormi margini di crescita ed è qui che dobbiamo attrarre opportunità di sviluppo e lavoro».

Sulla stessa linea il sottosegretario Wanda Ferro, che ha rimarcato il cambio di passo impresso alla Regione negli ultimi anni: «Fratelli d’Italia farà la sua parte con determinazione. Grazie alla guida del presidente Occhiuto la Calabria ha ritrovato centralità e rispetto politico, costruendo un racconto fatto di reali opportunità di investimento. La figura di Roscioli s'inserisce in questo percorso per garantire un canale diretto e costante con i singoli ministeri».