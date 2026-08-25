La sfida per le elezioni suppletive di Reggio Calabria accende il confronto politico tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Al centro della contesa c'è la candidatura di Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria, scelto da Futuro nazionale per correre alle elezioni. Una candidatura che, secondo il vicepremier e segretario della Lega, segna una precisa scelta di campo da parte del movimento guidato da Vannacci: quella di presentarsi alle urne in alternativa al centrodestra.

Ed è proprio dalla Calabria che Salvini parte per mettere in discussione la possibilità di un futuro ingresso di Vannacci nella coalizione: «Roberto Vannacci attacca ogni giorno il governo, ci sono le elezioni a Reggio Calabria tra un mese e il candidato di Vannacci era parte di Forza Italia fino all'altro ieri. La mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Devi decidere».

Salvini ha inoltre affrontato anche alcune proposte attribuite al programma politico di Vannacci, prendendo le distanze in particolare dai temi dell'aborto e dell'educazione militare. «A parte che alcune norme di cui leggo come togliere l'aborto... Io sono per i centri di aiuto alla vita, però vorrei andare avanti e non tornare indietro e ho due figli. L'educazione militare - ha aggiunto il vicepremier con riferimento ad alcune proposte inserite nel programma di Futuro Nazionale - la decidono la mamma e il papà, non un generale".



Per Salvini, la decisione di presentare un candidato in Calabria alle elezioni suppletive «è un segnale che Vannacci vuole correre contro il centrodestra, libero di farlo. A Milano ha presentato un generale della provincia di Roma, è chiaro che se ti candidi contro poi non puoi chiedere di entrare».