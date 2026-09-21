«Reggio Calabria ai reggini». Roberto Vannacci rilancia la campagna elettorale di Domenico Giannetta in vista delle elezioni suppletive della Camera del 27 e 28 settembre e annuncia il proprio ritorno in riva allo Stretto. Il leader di Futuro Nazionale sarà in città mercoledì 23 settembre, per un nuovo appuntamento a sostegno del candidato del movimento.

L'annuncio è arrivato attraverso un reel pubblicato sui social, nel quale Vannacci punta ancora una volta sul tema della rappresentanza territoriale. «Reggio Calabria merita un proprio rappresentante nelle aule di Montecitorio che sappia portare le istanze e le necessità della popolazione locale e della società locale, che lui conosce come le sue tasche», afferma il leader di Futuro Nazionale.

Da qui il nuovo appuntamento elettorale: «Ed è per questo che io tornerò a Reggio Calabria mercoledì 23 settembre in Piazza del Duomo alle ore 18 per sostenere Domenico Giannetta alle prossime elezioni suppletive. Ci vediamo in Piazza del Duomo alle 18, vi aspetto numerosi».

Un nuovo passaggio reggino, dunque, per Vannacci dopo la tappa di Siderno del 13 settembre, quando aveva già sostenuto la candidatura di Giannetta insistendo sul radicamento territoriale come uno degli argomenti centrali della campagna di Futuro Nazionale.