L'avvocato civilista e tesoriere azzurro si presenta nella gremita sala Federica Monteleone di palazzo Campanella, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi moderati e Udc: «Saranno Occhiuto e Cannizzaro gli esponenti presenti in Calabria. Io sarò la loro sponda nazionale. La nostra è una collaborazione già collaudata»

Fabio Roscioli, l'uomo per dare continuità alla centralità di Reggio e della Calabria sui tavoli nazionali e per finalizzare i dossier ancora aperti prima della fine della legislatura. Una missione per cui occorre preparazione e competenza che Roscioli possiede e che saranno affiancati da conoscenza, impegno politico e passione per il territorio del segretario regionale di Forza Italia, nonché sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro e del vicepresidente nazionale di Forza Italia, nonchè presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

È unanime il coro del Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc) che questa mattina a Reggio, nella sala Federica Monteleone di palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale, ha blindato l'avvocato romano e tesoriere azzurro, Fabio Roscioli, come suo candidato all'elezione suppletiva alla Camera dei Deputati , indetta per il 27 e il 28 settembre prossimi nel Collegio uninominale 05-Reggio Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria . Nel 71 Comuni si tornerà alle urne per eleggere chi prenderà il posto di Francesco Cannizzaro, dimessosi da Montecitorio dopo l'elezione a sindaco di Reggio Calabria.

La del centrodestra allo scossone Giannetta, candidatosi con Vannacci , e alla aspre critiche relative all'imposizione a Reggio di un candidato estraneo e lontano dal territorio quale Fabio Roscioli è compatto e si manifesta con l'ampia partecipazione alla presentazione odierna, in una sala traboccante di persone, risposta di amministratori di Reggio e di comunità metropolitane, dirigenti, assessori, parlamentari.

In prima fila tra gli altri, accanto al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, l'eurodeputata Giusi Princi, già vicepresidente della Giunta regionale. In seconda fila, nominato durante gli interventi dal presidente Occhiuto e dalla sottosegretaria Ferro , anche l'ex sindaco di Reggio ed ex presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti.

Una risposta compatta con la quale, tra un affondo e l'altro all'opposizione, del centrosinistra e anche quella di casa loro, si è ribadito con forza chi sia il centrodestra in questo paese, in questa regione e in questo territorio. Chiarite anche alcune altre domande.

Inizia lo stesso candidato Fabio Roscioli, aprendo gli interventi.

« Sia Cannizzaro che Occhiuto avrebbero potuto restare in Parlamento e rivestire ruoli di responsabilità ma hanno scelto di spogliarsi dell'esperienza nazionale e di spendersi per la loro Regione, per il loro territorio . Quando mi hanno proposto di aiutare il territorio, anche da parlamentare in questi pochi mesi di legislatura, dopo una iniziale perplessità ho accettato in segno di incondizionata stima verso di loro e verso il loro profondo attaccamento alla terra. L'impegno in realtà è quello di continuare a fare quello che già per la Calabria si fa a Roma grazie a loro, con i quali si sono sviluppati in questi anni sintonia e feeling.

La Calabria ha già un presidio sul territorio notevolissimo, da loro e tutta la classe dirigente di centrodestra rappresentata. Non c'è da temere alcuna incursione straniera . La mia è una candidatura al servizio di un presidio che già esiste, è forte e con il quale io già lavoro da tempo da Roma. Dunque non vi è alcuna assenza sul territorio perché Cannizzaro e Occhiuto sono sul territorio e loro mi danno impulso. Mi candido per fare da sponda nazionale e ponte per i progetti che sono fermi in Parlamento, solo ed esclusivamente con questo spirito.

Chiarisco che sono qui per tutta la coalizione di centrodestra che ringrazio e sono onorato di entrare dentro questa comunità. Con questo voto Reggio torna al centro della politica nazionale perché queste elezioni dimostreranno la tenuta di tutto il centrodestra. La cittadinanza ha una grande responsabilità, quella appunto di determinare il voto del centrodestra e di tenerlo unito.

Chiarisco, inoltre, che non sono stato chiamato per mettermi un cappello a vita e comprarmi un voto in Calabria per le prossime politiche . C'è una valida classe dirigente che concorrerà. Io non mi ricandiderò in Calabria alle prossime elezioni Politiche », ha sottolineato l'avvocato Fabio Roscioli.

Presentazione Candidato centrodestra Suppletive Fabio Roscioli

Rimarcano il concetto il vicepresidente nazionale e segretario di Forza Italia, rispettivamente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro.

«Il nostro impegno resta sempre quello di rendere lo sviluppo della Calabria un tema della politica nazionale . La Calabria, prima di tutto, sempre, anche quando per pensare al territorio, scegliamo il candidato che nel territorio non è , ma che può dare una grande mano a rendere ancora più protagonista la Calabria, questa nostra straordinaria città che io, nè tantomeno lo farà Cannizzaro, tradirò mai », ha sottolineato Roberto Occhiuto.

Evidenziando il rinnovamento del consiglio comunale con molti volti giovani - lo stesso affidamento dell' apertura dell'incontro odierno alla giovane Santina Santambrogio del coordinamento Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato un segno di questa strategia - Cannizzaro dal canto suo assicura che alle prossime politiche « Reggio e la Calabria avranno i loro candidati espressione del territorio. Fabio Roscioli, che ringrazio per aver accettato il nostro invito a spendersi con noi per la Calabria è l'uomo giusto per proseguire il lavoro fino alla conclusione delle legislatura . Chi ci accusa oggi di imporre dall'alto dei candidati è chi in passato lo ha realmente fatto. Fabio Roscioli è per noi quel fidato professionista che ci consentirà di non disperdere il lavoro a Roma, e che lui già conosce bene, e di finalizzarlo . Tengo a chiarire che questa è proprio la ragione per la quale mi sono dimesso in tempo utile per andare alla suppletiva. Anche questa scelta è in linea con il solo interesse preminente per Reggio e per la Calabria », ha sottolineato Francesco Cannizzaro.

Manifestano sicurezza che il seggio resterà al centrodestra con Fabio Roscioli anche Salvatore Bulzomì, coordinatore regionale dell'UdC, Giuseppe Mattiani, coordinatore provinciale della Lega e Giuseppe Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati.

A concludere è Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia e sottosegretaria al ministero dell'Interno che ribadisce essere « questo e solo questo il vero Centrodestra ». Con Roscioli proponiamo di continuare un lavoro che sta già producendo sui territorio discontinuità con il passato e che sta già portando frutti come abbiamo visto per l'aeroporto di Reggio Calabria . Chiediamo alla cittadinanza di consentirci di proseguire il lavoro avviato da Cannizzaro e Occhiuto ».