Il finanziamento, come annuncia l’assessore regionale, dà il via operativo al progetto Teatro nei capoluoghi: «Gli amministratori avevano espresso l’esigenza di realizzare interventi migliorativi»

«I principali teatri calabresi, che nei cinque capoluoghi di provincia svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione di quelle rappresentazioni necessarie a mantenere vivo l’interesse per il teatro di qualità e le opere che maggiormente lasciano il segno, contribuendo al riconoscimento che anche nella nostra regione si vola alto, da oggi possono contare su un finanziamento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro».

È quanto afferma l’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, in riferimento all’approvazione del decreto che destina i finanziamenti ai Comuni capoluogo di provincia e che sostanzialmente dà il via operativo al progetto “Teatro nei Capoluoghi”, finanziato con Delibera Cipess numero 17 del 23/04/2024 e rientrante negli interventi concertati e inseriti nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione che la Regione Calabria ha sottoscritto con il Governo il 16 febbraio 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027.

«Questi fondi – aggiunge - sono destinati al miglioramento delle infrastrutture, per una corretta fruizione di un ambiente che necessariamente deve essere all’altezza delle rappresentazioni che si svolgono al proprio interno. L’obiettivo è aumentare il comfort per una migliore fruizione e, di conseguenza, una maggiore frequentazione da parte del pubblico».