Clotilde Minasi detta Tilde è assessore regionale in carica alla Regione Calabria nella giunta guidata da Roberto Occhiuto. Subentrata in Senato alla fine del 2021 per effetto di surroga ha rinunciato subito dopo mantenendo l’incarico nell’esecutivo regionale.

In queste elezioni politiche 2022 è candidata per la Lega al Senato per il collegio uninominale Sud e al plurinominale in secondo posizione dietro il segretario nazionale del Carroccio Matteo Salvini. Si è laureata in giurisprudenza a Messina e divenuta avvocato, è stata assessore con delega alla Politiche sociali, della famiglia e sanità del Comune di Reggio Calabria da maggio del 2002 a maggio del 2011. Da maggio 2011 a ottobre 2012 è stata assessore con delega alle Politiche ambientali e pari opportunità.

Ad aprile 2013 entra in Consiglio regionale fino al novembre 2014. Ritorna a palazzo Campanella a gennaio 2020 come capogruppo della Lega Calabria.