Domani, domenica 14 settembre 2025, il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, visiterà la zona del Tirreno cosentino, facendo anche una tappa all'ospedale di Praia a Mare, prevista intorno alle 19.
Il suo tour comincerà da Lago e culminerà a Diamante, dove visiterà i luoghi in cui si sta svolgendo il Peperoncino Festival.
Il programma completo
Di seguito il programma completo della giornata di domani.
Alle 09.30, Tridico e il suo staff saranno al Garden Café Rosticceria di Lago. Poi, intorno alle 10.30, si sposteranno in via Regina Margherita ad Amantea. Alle 12 saranno a San Lucido, alle 15 a Cetraro, dove il candidato presidente visiterà anche l'ospedale Gino Iannelli. Alle 16 è previsto l'incontro con i cittadini allo slargo Hotel Capofella, a Cittadella del Capo, frazione di Bonifati. Alla 17 il programma prevedere l'arrivo sul lungomare di Belvedere Marittimo, mentre alle 18 è previsto l'incontro con gli elettori a Scalea, in piazza Caloprese. Successivamente, Tridico si dirigerà a Praia a Mare per due appuntamenti: alle 19 incontrerà i cittadini e gli attivisti del movimento per la riapertura dell’Ospedale di Praia a Mare nel piazzale del nosocomio della città dell'isola Dino; alle 19.30 si dirigerà al centro, per una passeggiata lungo il viale della Libertà. Ed in ultimo, alle 21.30, concluderà il suo tour a Diamante, per una passeggiata al Peperoncino Festival.