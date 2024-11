Dopo la nomina a vice coordinatore nazionale del Partito, il sottosegretario allo Sviluppo economico ringrazia Angelino Alfano e Maurizio Lupi. Soddisfazione da diversi esponenti istituzionali del partito

I senatori di Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa, Piero Aiello, Francesco Colucci, Marcello Gualdani e Guido Viceconte dichiarano: "Esprimiamo compiacimento e soddisfazione per la nomina del senatore Antonio Gentile a vicecoordinatore nazionale. Questa importante nomina rappresenta un premio ed un riconoscimento al suo lavoro e all'impegno che il Sottosegretario ha sempre profuso nei vari e prestigiosi incarichi che ha ricoperto. Oltre ad augurargli buon lavoro, siamo certi che saprà anche in questo ruolo dimostrare le sue capacità e quelle qualità che hanno finora contraddistinto la sua carriera politica".

“Ringrazio il Presidente Alfano, il Coordinatore nazionale Maurizio Lupi e i miei colleghi di partito per la fiducia accordatami” ha commentato il sen. Antonio Gentile “il mio impegno sarà quello di lavorare affinché Alternativa Popolare possa sempre più affermarsi come una forza politica autonoma, moderata e popolare”.