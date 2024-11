Il ministro della Giustizia ha replicato alla richiesta dalla deputata calabrese e ha preannunciato la costituzione di gruppi di lavoro per valutare le migliori soluzioni

Interrogazione parlamentare della deputata calabrese Elisa Scutellà sulla questione della chiusura dell’ex tribunale di Corigliano Rossano e su una ipotesi di riapertura. La rappresentante grillina ha ribadito l’importanza del ripristino di un nuovo presidio di giustizia in un territorio colpito dalla criminalità organizzata ed ha poi sottolineato le difficoltà e i disagi infrastrutturali nei collegamenti dallo Jonio al Pollino.

L’onorevole Scutellà si è rivolta direttamente al Ministro della Giustizia Carlo Nordio chiedendo esplicitamente, unitamente ad altri presidi soppressi nel 2011, se il Governo Meloni è intenzionato a riaprire i tribunali soppressi.

Il ministro ha replicato confermando la tesi secondo cui la riforma del 2011 in effetti non ha prodotto gli effetti sperati. Ed ha preannunciato la costituzione di gruppi di lavoro per valutare le migliori soluzioni tenendo conto dei processi di digitalizzazione e della giustizia di prossimità.