Il prossimo venerdì 18 luglio si terrà a Corigliano-Rossano un’importante iniziativa pubblica promossa dall’europarlamentare Pasquale Tridico. Nel corso dell’incontro, previsto alle ore 19 in piazza Steri, si discuterà di Calabria, legalità, giustizia sociale, pace, ruolo dell’informazione e dell’Europa. Insieme a Tridico, interverranno il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, e il direttore del Fatto Quotidiano on line, Peter Gomez, con la moderazione della giornalista ed analista politico del network LaC, Antonella Grippo.

L’evento nasce in un periodo di grandi tensioni geopolitiche e di crisi sociale, in cui la Calabria si spopola anche per causa della mancanza di servizi adeguati e delle infiltrazioni della criminalità organizzata, tornata a farsi sentire nella Sibaritide e nel resto della regione. «La Calabria – afferma Tridico – ha bisogno di verità, diritti e libertà. Serve una scossa culturale e politica. Dobbiamo costruire un’alleanza civile per il riscatto della Calabria e dell’intero Mezzogiorno». Secondo il parlamentare europeo, è anche urgente «contrastare l’attuale riarmo dell’Unione europea e investire in welfare, lavoro, istruzione e coesione sociale».

«Si stanno spingendo gli Stati a portare la spesa militare fino al 5 per cento del Pil. Ciò significa che ci saranno molte meno risorse per la sanità e la scuola pubblica. Bisogna allora imboccare la strada della pace, che è condizione della giustizia». «L’Europa deve garantire i diritti, come nell’auspicio dei padri fondatori. In quanto alla Calabria, la regione ha bisogno di pulizia e trasparenza, essenziali a frenarne lo spopolamento e ad assicurare opportunità ai giovani e – conclude Tridico – assistenza agli anziani».