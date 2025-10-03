«Questa è una regione che, dalla sanità alle infrastrutture a una politica occupazionale seria, soffre tantissimo. Le priorità e le urgenze sono tante. Occhiuto ha giocato d'anticipo pensando di mettere in difficoltà il nostro campo, pensando di trovarci impreparati. Abbiamo trovato un ottimo candidato, una grande risorsa messa a disposizione di tutta la coalizione. Abbiamo progetti, programmi concreti. Sicuramente si tratta di una rincorsa perché Occhiuto ha deciso come e quando anticipare tutti per una posizione di vantaggio. Ma questa rincorsa sull'onda dell'entusiasmo dei cittadini potrà riservare delle brutte sorprese sui conti che ha fatto Occhiuto». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo, a Corigliano-Rossano alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica e lunedì, a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del campo progressista. Sul palco anche il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo.

«La decisione di Occhiuto - ha aggiunto - è stata da un lato una furbizia dall'altra una spregiudicata torsione delle Istituzioni democratiche a un'ambizione personale. Perché è chiaro che quando ha fatto l'interrogatorio ha visto una malaparata e ha deciso di giocare d'anticipo e di mettere in difficoltà tutti, anche la sua stessa coalizione perché così si è imposto agli altri competitor interni. Ma noi siamo qui, affrontiamo sempre con chiarezza e trasparenza qualsiasi sfida rispetto ai cittadini e andiamo sempre a testa alta».

«Sono orgoglioso - ha concluso Conte - del lavoro che Pasquale Tridico ha fatto. Sono orgoglioso delle proposte che questa coalizione ha messo sul campo e confido davvero che i cittadini possono venire in tantissimi a votare per questo cambiamento».

Da parte sua, Tridico ha confermato e rilanciato: «Pensavano di vincere facile e invece gli state dimostrando cos'è la democrazia, un muro democratico abbiamo costruito di fronte a questa arroganza. Grazie a tutte le forze progressiste».

Anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha lanciato un ultimo appello collegandosi in video conferenza con la piazza: «Avete poche ore davanti, per fare la differenza. Sappiamo che tanta gente non crede più che il proprio voto faccia una differenza sulle proprie condizioni materiali. Questa destra sta dimostrando il contrario: calpesta i diritti, nega il salario minimo, nega la lotta al precariato e anzi rende più precario il lavoro per i giovani in Calabria. È una destra che ha dimenticato le politiche industriali ed è una destra che taglia sulla sanità, sul welfare e sulla scuola pubblica. Non lo dobbiamo accettare, possiamo fare la differenza».

Schlein, nel suo intervento, ha citato le priorità della coalizione per la Calabria, dal ritorno dei giovani che se ne sono andati, alla «difesa della scuola pubblica come primo luogo di emancipazione sociale delle persone, ove sbloccare quell'ascensore sociale che si è rotto ed entro cui si soffoca e moltiplicare gli asili nido perché sono il luogo dove si contrasta la povertà educativa, ma dove si dà tanto lavoro di qualità, soprattutto alle donne. Quando mancano gli asili nido sono le donne calabresi soprattutto a rinunciare al lavoro. Non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo Paese». Altra priorità indicata dalla segretaria dem il lavoro, con la proposta di un salario minimo regionale per contrastare la precarietà, e il diritto alla casa e alla democrazia. «Voglio ringraziare tutte le forze che stanno sostenendo Pasquale Tridico - ha concluso Schlein - che è la persona più attenta e più autorevole che potessimo candidare alla guida di questa regione. Il Pd si è messo di grande impegno in questa campagna elettorale perché è convinto che tu debba essere il prossimo presidente della Regione».