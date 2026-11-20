La trasmissione ripercorre la storia dell'esodo calabrese e le contraddizioni di una regione che continua a perdere popolazione. Svimez prevede 356mila abitanti in meno entro il 2050. Storici, sindaci, intellettuali ed emigrati si interrogano sulle responsabilità istituzionali, sulla scomparsa dei servizi e sulla possibilità di tornare

La storia della Calabria può essere letta attraverso una geografia delle assenze: le case rimaste chiuse, i terreni abbandonati, le scuole senza bambini, le famiglie divise da oceani e frontiere. Per oltre un secolo l'emigrazione ha modificato l'organizzazione sociale della regione, trasformando la partenza da esperienza individuale in una condizione collettiva. Oggi il fenomeno continua, ma alla miseria che spinse generazioni di meridionali verso le Americhe si è sostituita una più articolata disuguaglianza delle opportunità, nella quale formazione, lavoro, servizi e possibilità di realizzazione personale dipendono sempre più dal territorio in cui si nasce.

La puntata del 19 novembre de I giorni della storia, il programma di LaC Tv condotto dal direttore di LaC News24 Franco Laratta, ha attraversato questa lunga vicenda con storici, amministratori, intellettuali e protagonisti delle nuove migrazioni. Una ricostruzione che ha sottratto lo spopolamento alla dimensione puramente statistica, restituendogli il significato di una questione sociale, culturale e politica.

Laratta ha richiamato anche la propria esperienza familiare: «Anche papà è stato un emigrato in Svizzera. Siamo un po' tutti figli di emigrati». Poi la riflessione sul sacrificio delle generazioni precedenti: «Questa terra ha conosciuto un'emigrazione spaventosa, generazioni intere che hanno sofferto crudelmente».

Secondo le proiezioni dello Svimez richiamate dalla trasmissione, entro il 2050 la Calabria potrebbe perdere circa 356mila abitanti. Un dato che interroga la capacità delle istituzioni di garantire la continuità economica e sociale dei territori, soprattutto nelle aree interne.

Dalle Americhe all'Europa: i numeri di un esodo che ha attraversato tre generazioni

Il grafico presentato durante la trasmissione, elaborato su dati Istat e riferito all'intero Mezzogiorno, ha ricostruito tre grandi stagioni migratorie. Tra il 1900 e il 1929 si stimano 5,7 milioni di partenze, con gli Stati Uniti prima destinazione, circa 2,9 milioni, seguiti dall'Argentina con 927mila e dalla Francia con 442mila.

Nel secondo dopoguerra le direttrici cambiarono: tra il 1950 e il 1979 le partenze furono circa 4,1 milioni, dirette principalmente verso la Svizzera, con 1,1 milioni, la Germania, con 867mila, e la Francia, con 440mila.

La terza stagione, dal 2010 al 2024, registra 581mila partenze, con Germania e Regno Unito, circa 106mila ciascuno, e Svizzera, 60mila, tra le destinazioni principali. Valori stimati, riferiti a intervalli temporali differenti e dunque non direttamente confrontabili come misure dell'intensità annuale dei flussi.

Lo storico e documentarista Gianfranco Donadio ha spiegato come le economie americane fossero capaci di assorbire enormi quantità di manodopera, impiegata nelle infrastrutture, nelle ferrovie e nell'agricoltura. Fondamentale era la catena migratoria: «Chi riusciva a stabilirsi a New York, Buenos Aires o San Paolo richiamava fratelli, cugini e compaesani, creando intere comunità all'estero».

Le rimesse consentirono a numerose famiglie di sopravvivere, estinguere debiti e acquistare terreni, senza tuttavia determinare automaticamente uno sviluppo produttivo duraturo. L'emigrazione contribuì ad alleviare la povertà, ma non eliminò le condizioni strutturali che l'avevano generata.

Donadio ha ricordato anche le " vedove bianche ", donne rimaste nei paesi ad allevare i figli e amministrare le economie familiari. Laratta ne ha sottolineato il sacrificio: «Quelle donne avrebbero forse meritato il Premio Nobel per la pace».

Altra immagine di quella stagione sono le abitazioni incompiute, costruite con i risparmi degli emigrati nell'attesa di un ritorno spesso mai realizzato. Il cemento rimasto esposto diventa così testimonianza materiale di una promessa sospesa tra memoria e futuro.

La cittadinanza diseguale: quando chiudere una scuola significa svuotare un paese

Il sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito, ha descritto il progressivo indebolimento delle comunità dell'entroterra crotonese: «Quando una famiglia parte, un'attività rischia di chiudere, diminuiscono gli alunni e si perdono servizi. E la perdita dei servizi provoca nuove partenze».

Saporito ha ricordato la storia dei minatori emigrati dalla frazione Pagliarelle e le iniziative realizzate dall'amministrazione, dal Cammino della Santa Spina agli incentivi per nuovi residenti e attività commerciali, fino alle esperienze artistiche e culturali locali. Ma ha ribadito la necessità di risorse e programmazione sovracomunale: «Se continuiamo a ragionare soltanto sui numeri, altre persone saranno costrette ad andare via».

La questione è stata approfondita dal pediatra Davide Zicchinella, già sindaco di Sellia e Simeri Crichi, che ha contestato l'applicazione uniforme dei criteri economici a territori profondamente differenti. «Si possono concedere incentivi e abitazioni, ma senza scuole, sanità e servizi essenziali nessuna famiglia può immaginare di costruire serenamente il proprio futuro in una comunità».

L'uguaglianza formale delle regole non coincide necessariamente con l'uguaglianza sostanziale delle condizioni. Chiudere una scuola in un comune montano privo di collegamenti efficienti può produrre conseguenze assai diverse rispetto alla stessa decisione in un'area urbana dotata di servizi alternativi. È una questione che richiama direttamente l'articolo 3 della Costituzione e il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano concretamente la libertà dei cittadini.

Zicchinella ha parlato di «una sorta di eutanasia dei paesi delle aree interne», criticando una concezione dello spopolamento come destino inevitabile. Ha inoltre richiamato il costo ambientale dell'abbandono, dalla mancata manutenzione dei terreni ai rischi idrogeologici, e illustrato le iniziative culturali e turistiche sviluppate durante le proprie esperienze amministrative.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto quanto costi mantenere un servizio pubblico, ma anche quali conseguenze produca la sua soppressione. La razionalizzazione della spesa può generare risparmi immediati e, contemporaneamente, contribuire ad aggravare fragilità territoriali destinate a richiedere nuovi interventi pubblici.

La restanza, le nuove partenze e la Calabria che deve imparare a riconoscersi

Lo scrittore ed esploratore Francesco Bevilacqua ha spostato il confronto sul significato culturale dello sviluppo, richiamando la distinzione elaborata da Pier Paolo Pasolini tra crescita economica e progresso. «Abbiamo diritto o no di vivere anche nei paesi?», ha domandato, contestando l'idea che la permanenza nei piccoli centri debba dipendere esclusivamente dalla convenienza economica dei servizi.

Bevilacqua ha citato il filosofo francese Thierry Paquot e i tre beni sempre più preziosi nelle società contemporanee: spazio, tempo e silenzio. Risorse delle quali la Calabria dispone, ma che richiedono infrastrutture, competenze e iniziativa economica per trasformarsi in opportunità.

Il riferimento più significativo è stato quello alla restanza dell'antropologo Vito Teti: «Restare non significa coltivare nostalgia o malinconia, ma assumersi la responsabilità dei propri luoghi». Bevilacqua ha denunciato anche la perdita di conoscenza del patrimonio locale, delle tradizioni e persino della geografia dei territori.

Le testimonianze degli emigrati hanno restituito concretezza a questa riflessione. Franco Marano, dirigente scolastico trasferitosi in Lombardia dopo anni di precarietà, ha raccontato la decisione di partire con la famiglia: «La Calabria non si lascia per scelta, ma per necessità». Poi l'interrogativo che ha attraversato l'intera puntata: «La nostra terra è pronta oggi ad accogliere i propri figli che vorrebbero tornare?».

Francesco Rodilosso, artista originario di Cassano all'Ionio trasferitosi a Milano, ha raccontato le difficoltà incontrate nel riconoscimento delle competenze professionali dei giovani. Stefano Straface, originario di San Giovanni in Fiore, ha invece illustrato il proprio percorso imprenditoriale tra Calabria ed Europa, dopo un'esperienza nell'insegnamento a Torino.

Nel collegamento da Cosenza, curato da Ernesto Mastroianni, il direttore d'orchestra e compositore Francesco Perri ha approfondito il ruolo della musica e della poesia nella conservazione dell'identità delle comunità emigrate, ricordando Otello Profazio, Rosa Balistreri, Corrado Alvaro e Lorenzo Calogero.

Nelle conclusioni Laratta ha richiamato le potenzialità delle università calabresi, dell'agricoltura, delle imprese e del patrimonio storico, artistico, ambientale e religioso. «Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo, metterci tutti in discussione e tornare a investire su noi stessi, in Calabria», ha affermato.

La questione emersa da I giorni della storia supera così il problema demografico e investe il rapporto tra diritti, territorio e libertà individuale. La mobilità diventa una conquista quando rappresenta una scelta; rivela invece una disuguaglianza quando partire costituisce l'unica alternativa praticabile.

Per oltre un secolo la Calabria ha conosciuto il prezzo della necessità. La sfida contemporanea non consiste nell'impedire ai giovani di partire, ma nel rendere finalmente possibile anche la scelta di restare o tornare. Perché un paese non comincia a scomparire soltanto quando perde i suoi abitanti, ma quando vivere al suo interno cessa di essere un diritto concretamente esercitabile.