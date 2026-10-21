Giorni di proteste, camion fermi, merci che faticano a raggiungere la loro destinazione e supermercati che, in alcune aree del Paese, cominciano a mostrare scaffali vuoti. La mobilitazione degli autotrasportatori, partita dal Mezzogiorno, sta raccontando qualcosa di più profondo di una vertenza sul prezzo del gasolio. Racconta le difficoltà di chi lavora, produce e cerca di mantenere in piedi un'impresa mentre aumentano i costi e si riducono i margini economici. E racconta le preoccupazioni delle famiglie, che rischiano di subire ulteriori conseguenze da una crisi già pesante.

In questo scenario Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha scelto di esporsi personalmente, incontrando il 20 ottobre alla Prefettura di Milano, a Palazzo Diotti, le associazioni nazionali dell'autotrasporto e convocando un secondo confronto con le rappresentanze territoriali. Una disponibilità al dialogo che costituisce un passaggio significativo nella gestione di una situazione complessa. Ma la responsabilità di trovare una soluzione non può essere affidata a un solo ministro, perché la questione riguarda ormai l'intero governo guidato da Giorgia Meloni.

Un miliardo annunciato, pagamenti dal 21 ottobre: cosa cambia per le imprese

Al termine del primo incontro milanese, Salvini ha annunciato l'avvio dei pagamenti dal 21 ottobre per circa 32mila imprese dell'autotrasporto che avevano già presentato domanda per ottenere i contributi contro il caro gasolio, indicando novembre come termine previsto per il completamento delle erogazioni. Il viceministro Edoardo Rixi ha precisato che circa 480 milioni di euro riguardano le richieste presentate entro agosto, nell'ambito di risorse complessive indicate dal governo in circa un miliardo di euro. Ulteriori interventi dovrebbero riguardare settembre e ottobre, con crediti d'imposta nel 2027.

La novità è significativa perché riguarda fondi già richiesti dalle imprese e attesi da tempo. Paolo Uggè, presidente di Unatras, ha confermato l'impegno annunciato dal ministro e indicato il 27 ottobre come data del prossimo confronto per verificare l'attuazione delle misure. Le associazioni nazionali hanno espresso apprezzamento per l'apertura del governo, ribadendo però la necessità di pagamenti certi e provvedimenti immediatamente applicabili.

Gli impegni del ministro non si limitano allo sblocco dei contributi. Secondo quanto comunicato da FAI e Confartigianato Trasporti, il governo ha prospettato anche nuove risorse per compensare l'aumento del prezzo del gasolio, la disponibilità dei contributi per le Autostrade del mare e una norma da inserire in un prossimo decreto legge per rendere più efficace l'adeguamento dei corrispettivi di trasporto ai costi del carburante. Le associazioni nazionali hanno accolto positivamente queste aperture, precisando tuttavia che la verifica decisiva sarà quella del 27 ottobre, quando gli impegni annunciati dovranno tradursi in provvedimenti concreti.

Sui tempi di effettiva disponibilità dei contributi, tuttavia, emergono indicazioni differenti. Claudio Riva, presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, ha riferito che i crediti d'imposta dovrebbero diventare utilizzabili dal 26 ottobre, con completamento delle assegnazioni entro novembre per le domande accolte. Una precisazione che distingue l'avvio delle procedure amministrative dalla concreta disponibilità delle risorse. Per gli autotrasportatori, chiamati ogni giorno a sostenere il costo del carburante, questa differenza non è soltanto contabile, ma riguarda la possibilità di continuare a lavorare.

Calabria, Sicilia, Puglia e Campania: il Sud al centro della protesta

In Calabria, la mobilitazione sta interessando alcuni dei principali collegamenti stradali della regione, dall'area di Sant'Eufemia a Lamezia Terme fino alla Sibaritide. Secondo quanto documentato dall'Ansa nella giornata del 20 ottobre, oltre 150 autoarticolati erano presenti nell'area del Sybaris Motel, a Cassano Ionio, mentre circa 60 camion presidiavano la statale 534 nei pressi di Firmo-Sibari. A Castrovillari è proseguita anche la protesta degli agricoltori, con la partecipazione di altre categorie produttive, tra cui alcuni panificatori. Una mobilitazione che ha assunto una dimensione economica e sociale ben più ampia della sola vertenza sul gasolio.

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che nella serata del 19 ottobre ha visitato i presidi di Lamezia Terme e Falerna, ha espresso solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori, sottolineando il carattere pacifico delle manifestazioni calabresi. La sua presenza rappresenta un segnale di attenzione istituzionale, ma non cancella le difficoltà denunciate dalle categorie produttive, che attendono risposte concrete soprattutto dal governo nazionale.

In Sicilia, i presidi presso gli accessi portuali e lungo alcune arterie stradali hanno provocato difficoltà negli approvvigionamenti. A Messina sono state segnalate carenze di prodotti nei supermercati e problemi nella raccolta dei rifiuti in diversi comuni della fascia ionica. Il Comitato Trasporto Siciliano ha chiesto la formalizzazione degli impegni ministeriali prima di revocare il proprio fermo, distinguendo la propria mobilitazione dai blocchi che impediscono la circolazione degli altri mezzi.

In Puglia, autotrasportatori e agricoltori hanno manifestato insieme, con cortei di camion e trattori e ripercussioni sulla distribuzione commerciale. In Campania, i presidi lungo la rete autostradale hanno contribuito a rallentare il trasporto delle merci. A Ischia e Procida le difficoltà negli approvvigionamenti hanno riguardato anche il carburante necessario ai collegamenti marittimi, tanto da indurre la compagnia Caremar a chiedere misure d'emergenza.

Il confronto di Milano pone dunque una questione che supera il rapporto tra il ministro e le associazioni di categoria: comprendere se le misure annunciate saranno sufficienti a ristabilire un rapporto di fiducia con quei territori che chiedono risposte non soltanto immediate, ma durature.

Dal Mezzogiorno fino a Roma: la crisi supera i confini regionali

Le ripercussioni della protesta non si fermano alle regioni meridionali. Nel Lazio sono state segnalate difficoltà nella distribuzione delle merci e nell'arrivo di prodotti ortofrutticoli al Centro Agroalimentare di Roma, mentre altre mobilitazioni hanno interessato territori del Centro Italia. Anche in Molise sono emerse segnalazioni di problemi nel reperimento di carburante e prodotti freschi.

Il rischio di un'estensione delle difficoltà negli approvvigionamenti mostra quanto sia stretta la dipendenza tra trasporto su gomma, attività produttive e vita quotidiana dei cittadini. Quando le merci non raggiungono i mercati, le conseguenze possono interessare commercianti, imprese, lavoratori e famiglie ben lontani dai luoghi nei quali si svolgono i presidi.

Questo non significa che tutti i supermercati della Capitale siano rimasti senza prodotti, ma che le tensioni nella filiera distributiva hanno raggiunto anche il mercato romano. Una distinzione necessaria per comprendere la gravità della situazione senza trasformare segnalazioni circoscritte in un'emergenza generalizzata non ancora documentata.

Salvini affronta la trattativa, ma la responsabilità riguarda tutto il governo

La decisione di Matteo Salvini di incontrare personalmente le organizzazioni nazionali e le rappresentanze territoriali costituisce un'assunzione visibile di responsabilità istituzionale. Il ministro ha annunciato l'avvio dei pagamenti, riconosciuto la necessità di ulteriori interventi e chiesto la rimozione dei blocchi per consentire la ripresa della circolazione e degli approvvigionamenti. Il confronto diretto rappresenta un elemento concreto della gestione della crisi, pur restando necessario verificare i risultati degli impegni assunti.

La questione, tuttavia, non può essere circoscritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le accise, i crediti d'imposta e le coperture finanziarie coinvolgono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti. Le ricadute sulle imprese, sul commercio e sull'agricoltura interessano anche altri dicasteri. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni spetta il coordinamento politico complessivo dell'esecutivo.

Il tema dei carburanti richiama inoltre un precedente significativo. Nel 2019, quando era all'opposizione, Meloni aveva diffuso un video nel quale contestava il peso delle accise e ne chiedeva la progressiva abolizione. Una volta arrivata a Palazzo Chigi, nel 2023, difese invece la decisione di non prorogare il taglio temporaneo introdotto dal governo Draghi, richiamando le mutate condizioni economiche e le esigenze di bilancio. Il confronto tra quelle posizioni e le scelte attuali pone una questione di coerenza politica e di priorità economiche, sulla quale il governo è chiamato a fornire spiegazioni.

Non soltanto gasolio: una crisi che riguarda il potere d'acquisto degli italiani

Dietro i camion fermi ci sono imprese che devono sostenere costi sempre più elevati, agricoltori che faticano a mantenere competitiva la propria produzione, pescatori alle prese con il prezzo del carburante e famiglie che vedono aumentare le spese quotidiane. La protesta rende visibile una fragilità economica più ampia, che non può essere risolta esclusivamente con interventi emergenziali destinati all'autotrasporto.

La questione investe anche le priorità della spesa pubblica. Gli impegni internazionali, gli investimenti nella difesa, la sanità, il sostegno ai redditi e gli interventi per le attività produttive richiedono scelte di bilancio che devono essere spiegate con chiarezza ai cittadini. Una discussione sull'eventuale rimodulazione delle risorse deve tenere conto dei vincoli finanziari e degli obblighi assunti dall'Italia, ma può legittimamente interrogarsi sulla capacità delle politiche economiche di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Non tutti gli italiani vivono in povertà, ma il rischio di impoverimento e la perdita di potere d'acquisto rendono questa crisi molto più ampia di una semplice vertenza di categoria . È anche su questo terreno che si misurerà la capacità delle istituzioni di dare risposte durature.

In Calabria la protesta continua

Dalla Sicilia arriva intanto un primo segnale di distensione. Il Comitato Trasportatori Siciliani ha annunciato la revoca del fermo dei servizi dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, spiegando che il governo ha accolto quasi tutte le richieste avanzate. Le imprese siciliane resteranno comunque in stato di agitazione, in attesa della soluzione delle questioni ancora aperte. Una decisione che segna un passo avanti nella trattativa, senza significare che la vertenza nazionale sia definitivamente conclusa.

In Calabria invece i presidi degli autotrasportatori non saranno sciolti e lo sciopero proseguirà fino al 27 ottobre, quando è previsto un nuovo incontro con il ministro Matteo Salvini. Il confronto in prefettura a Milano con le delegazioni di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia non ha prodotto risultati ritenuti soddisfacenti dai manifestanti.