Da Civitanova Marche a Sassari emergono anomalie e contestazioni sui tesseramenti. Il sindaco Ciarapica respinge le accuse e si salva dalla sfiducia grazie anche all'astensione di Fratelli d'Italia. In Calabria resta il precedente delle 470 fuoriuscite rivendicate dai dissidenti.

Il partito di Roberto Vannacci rivendica oltre 130mila iscritti e punta a diventare determinante negli equilibri del centrodestra, ma dietro i numeri esibiti da Futuro Nazionale si moltiplicano le contestazioni sulla gestione delle adesioni. L'ultimo caso arriva da Civitanova Marche, dove 226 tessere risulterebbero associate allo stesso indirizzo, mentre alcune persone inserite negli elenchi sostengono di non avere mai aderito al movimento dell'europarlamentare. Una vicenda che segue le anomalie già segnalate in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, alimentando interrogativi sulla reale consistenza di una formazione che vuole trasformare la popolarità del proprio leader in forza elettorale organizzata.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, delle 270 tessere esaminate, 231 riguarderebbero residenti a Civitanova Marche e ben 226 farebbero riferimento al medesimo recapito, riconducibile a Mirko Bianchini, dipendente comunale e responsabile organizzativo regionale del movimento. Una concentrazione che non dimostra automaticamente l'esistenza di iscrizioni irregolari, ma che diventa politicamente rilevante quando si accompagna alle dichiarazioni di cittadini che contestano la propria presenza negli elenchi.

Le 226 tessere e il sindaco salvato da Fratelli d'Italia

Il sindaco Fabrizio Ciarapica, coordinatore regionale di Futuro Nazionale, respinge le accuse definendole «illazioni» e spiega che l'indirizzo indicato sarebbe quello del responsabile organizzativo, incaricato di ricevere cumulativamente le tessere per poi distribuirle agli iscritti. Il primo cittadino ha inoltre annunciato iniziative giudiziarie a tutela dell'onorabilità del partito, contestando ricostruzioni che considera diffamatorie.

La spiegazione può chiarire la presenza di un recapito comune, ma non risponde completamente alla domanda principale: tutte le persone indicate negli elenchi hanno effettivamente richiesto l'iscrizione e versato la relativa quota? Una questione che richiede verifiche documentali e che, fino a eventuali accertamenti, non consente di attribuire responsabilità personali né di considerare dimostrata l'esistenza di tessere fittizie.

Il caso esplode mentre Ciarapica attraversa una delicata crisi politica. Il sindaco è sopravvissuto a una mozione di sfiducia con 11 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni, comprese quelle dei cinque consiglieri di Fratelli d'Italia. Un risultato che evidenzia le tensioni nel centrodestra cittadino e presenta un curioso paradosso: l'esponente del partito che vuole sfidare la destra tradizionale conserva la guida del Comune anche grazie alla scelta del partito di Giorgia Meloni di non votarne la sfiducia.

Sassari e Friuli, le altre contestazioni sui tesseramenti

Civitanova Marche non rappresenta il primo episodio controverso. A settembre, a Sassari, erano emerse anomalie relative a 488 tesserati associati allo stesso numero telefonico, alla medesima email e a un unico indirizzo riconducibile a un'edicola. La vicenda era stata sollevata dagli stessi vertici regionali di Futuro Nazionale nel contesto di una disputa sull'annunciata uscita dal movimento di centinaia di aderenti, trasformando il numero degli iscritti in un terreno di scontro interno.

In Friuli-Venezia Giulia, invece, i genitori di Mihai Tudose, militante di Sinistra Italiana, hanno sostenuto di avere ricevuto due tessere nominali del partito senza averne fatto richiesta e senza avere versato alcuna quota. Una ricostruzione contestata dalla referente locale di Futuro Nazionale, Gabriela Bulai, che respinge le accuse e sostiene di poter dimostrare il consenso degli interessati all'adesione.

Si tratta di vicende differenti, sulle quali non risultano accertate responsabilità o irregolarità generalizzate, ma accomunate da un interrogativo che investe direttamente l'organizzazione del movimento: quali controlli vengono effettuati sulle domande di iscrizione, sull'identità degli aderenti e sui pagamenti?

Anche in Calabria la guerra dei numeri: il caso Lamezia Terme

La Calabria conosce già una controversia legata alla consistenza del movimento vannacciano, anche se di natura diversa rispetto alle contestazioni sulle tessere. A luglio, a Lamezia Terme, due comitati dissidenti avevano annunciato l'uscita da Futuro Nazionale di 470 tesserati, mentre esponenti del partito avevano ridimensionato il numero delle defezioni a 246.

Una differenza significativa, che non prova alcuna irregolarità nei tesseramenti ma racconta quanto la contabilità degli aderenti sia diventata un elemento di confronto politico anche sul territorio calabrese. Per una formazione che punta a sottrarre consensi alla Lega e a conquistare spazio nel centrodestra, la capacità di dimostrare un radicamento effettivo rappresenta infatti un requisito essenziale, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche.

I 130mila iscritti rivendicati e la prova della credibilità

Futuro Nazionale ha rivendicato oltre 130mila tessere, un risultato che, se confermato, costituirebbe un patrimonio organizzativo importante per una formazione relativamente giovane. Il dato era stato comunicato già a luglio, ma non risulta accompagnato da elementi pubblici sufficienti a verificarne indipendentemente la consistenza attuale, mentre le contestazioni emerse in diverse regioni rendono ancora più importante distinguere tra adesioni dichiarate e iscrizioni effettivamente documentate.

Per Vannacci la questione supera dunque il perimetro delle singole polemiche locali. L'ex generale ha costruito la propria proposta politica sulla critica ai partiti tradizionali, sulla disciplina e sulla capacità di intercettare un elettorato di destra insoddisfatto, presentandosi come un possibile protagonista dei futuri equilibri parlamentari. Ma raccogliere consensi nei sondaggi non equivale a costruire un partito, perché il radicamento territoriale richiede strutture funzionanti, iscritti effettivi e procedure trasparenti.

Il paradosso politico è evidente: proprio il leader che ha fatto del rigore uno dei tratti distintivi della propria comunicazione si trova ad affrontare contestazioni riguardanti l'organizzazione del movimento. Nessuno degli episodi segnalati dimostra responsabilità personali dell'europarlamentare, ma il ripetersi delle controversie rende sempre più necessario un chiarimento documentato, capace di distinguere le eventuali anomalie amministrative dalle accuse prive di fondamento.

Vannacci può continuare a rivendicare la crescita del proprio consenso, ma la domanda alla quale Futuro Nazionale dovrebbe rispondere è ormai molto semplice: quanti dei 130mila iscritti dichiarati hanno effettivamente scelto di aderire al partito? Perché i sondaggi misurano le intenzioni di voto, mentre le tessere dovrebbero certificare una scelta già compiuta. E un generale può anche conquistare le piazze con i suoi discorsi, ma per costruire un partito credibile deve poter contare su un esercito di iscritti reali, non soltanto su un elenco di nomi.