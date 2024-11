Va dritto per la sua strada Lucio Presta e annuncia la candidatura per le prossime comunali di Cosenza. Guiderà una lista civica, ma non chiude alla coalizione di centrosinistra e al Pd.

Vuole restituire qualcosa alla città che gli ha dato i natali. Questo il progetto dell’agente Lucio Presta, uno dei più importanti manager dello spettacolo in Italia, deciso a tentare l’avventura “politica” a Cosenza, dove il prossimo anno si tornerà al voto per individuare il nuovo sindaco. Una candidatura “civica”, staccata dai partiti tradizionali e legata a un movimento civico, una associazione, con cui Presta da tempo si occupa dello sviluppo della sua città. L’agente ha maturato negli anni questa sua decisione, superando anche le resistenze della famiglia (la moglie è la nota conduttrice Paola Perego), e respingendo i dubbi che gli avrebbe posto anche il premier Matteo Renzi, con cui ha una antica consuetudine.

“Lui (Renzi) mi ha fatto appassionare alla parola sindaco – ha spiegato Presta – gli ho detto che volevo candidarmi a sindaco della mia città e da allora ogni volta che mi vede mi chiede se ho cambiato idea”. Non esclude anche di guidare la coalizione del Pd, se dovesse arrivare una chiamata dal premier Presta, che però sottolinea la natura civica, associazionistica, della sua discesa in campo. E poi, spiega ancora Presta, “il candidato del Pd non sarà nessuno di quelli fin qui ipotizzati”. Corre per vincere ovviamente l’agente dei vip, ma assicura piena collaborazione anche qualora dovesse perdere alla nuova amministrazione, con cui del resto già da tempo collabora per il rilancio della città, sfruttando la sua professionalità, quello che lo ha reso uno dei personaggi più influenti nel mondo dello spettacolo italiano. “Sarò sempre a disposizione della città – conclude Presta – con qualunque sindaco, come ho sempre fatto”.