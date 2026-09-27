Tra schermaglie, cambi di casacca, prospettive elettorali e momenti di spettacolo, il talk ha restituito uno spaccato di una fase politica magmatica nella quale partiti e coalizioni cercano sempre più nuovi assetti

La politica nazionale e calabrese passa da Vibo Valentia e, per una sera, abbandona in più di un’occasione i registri consueti. È quanto accaduto all’InGrippo Show, il talk ideato e condotto dalla scoppiettante e irriverente Antonella Grippo, dove, a partire dalle elezioni suppletive di Reggio Calabria, il confronto si è progressivamente allargato agli assetti delle coalizioni e agli scenari che accompagneranno i prossimi appuntamenti elettorali, con lo sguardo rivolto soprattutto alle future elezioni politiche.

Il filo della serata ha attraversato territori e schieramenti, mettendo insieme il peso del voto reggino, le tensioni interne al centrodestra, le prospettive del centrosinistra e il rapporto, sempre più delicato, tra rappresentanza politica e istanze locali. Ne è scaturita una discussione articolata, nella quale il dato elettorale è diventato anche il punto di partenza per misurare distanze, riposizionamenti e nuovi rapporti di forza destinati a incidere sulla prossima stagione politica.

Sul palco sono emerse letture differenti, ma anche fratture che, in alcuni casi, hanno oltrepassato la tradizionale contrapposizione tra maggioranza e opposizione. È soprattutto all’interno degli stessi campi politici che sono affiorate divergenze più profonde, legate ai percorsi individuali, ai cambi di appartenenza e alle nuove collocazioni maturate negli ultimi mesi.

È in questo quadro che si è consumato il momento di maggiore tensione della serata, sul tema dei “traditi e traditori”. Protagonisti Domenico Furgiuele e Simona Loizzo. Il primo, per anni nella Lega e oggi responsabile regionale di Futuro Nazionale, si è rivolto alla parlamentare leghista con parole pesantemente offensive: «Sei una cazzara come Cannizzaro, siete due cazzari dello stesso tenore e dello stesso schieramento». Loizzo ha replicato definendolo un «cafone».

I toni hanno rapidamente superato i confini della normale dialettica politica, tanto da spingere anche altri ospiti a intervenire per riportare il confronto su un terreno meno acceso. Un passaggio segnato, in particolare, dalle espressioni utilizzate da Furgiuele, estranee a un confronto politico democratico fondato sui contenuti.

Superato l’episodio, l’attenzione è tornata al voto di Reggio Calabria. Una competizione territoriale che, nelle diverse letture proposte durante la serata, ha assunto un significato più ampio: misurare i rapporti di forza, le trasformazioni interne agli schieramenti e i possibili equilibri in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Da Reggio il discorso si è poi spostato a Vibo Valentia. Il sindaco Enzo Romeo ha richiamato la condizione della provincia, sostenendo che negli anni il territorio sia stato progressivamente trascurato dalle istituzioni regionali. Nel mirino anche l’azione della giunta guidata da Roberto Occhiuto, alla quale il primo cittadino ha rivolto le proprie critiche sul rapporto tra Regione e Vibonese, con particolare attenzione alla situazione della sanità provinciale.

Sul versante reggino è intervenuto Giuseppe Falcomatà, contestando una rappresentazione della città che, a suo giudizio, si sarebbe consolidata nel tempo. «Reggio Calabria etichettata come città di destra è un falso mito», ha affermato, aggiungendo che nel capoluogo dello Stretto «è ormai stato mortificato il dibattito politico».

Il voto per il seggio alla Camera è diventato così anche l’occasione per interrogarsi sulla geografia elettorale della città e, più in generale, sul percorso che centrodestra e centrosinistra hanno davanti. Da una parte le fratture e i riposizionamenti maturati negli ultimi mesi; dall’altra il tentativo di ridefinire strategie, alleanze e spazi politici in vista della successiva stagione elettorale.

Nel finale la temperatura è tornata a salire. Questa volta il confronto ha coinvolto Riccardo Tucci e Furgiuele, in un botta e risposta concluso dalla frase, ancora una volta fuori luogo, dell’esponente di Futuro Nazionale: «Non esistono più i Tucci di una volta».

Ma l’InGrippo Show ha avuto la capacità anche di spostarsi su un registro completamente diverso. Antonella Grippo ha portato gli ospiti fuori dagli schemi più rigidi della comunicazione pubblica, alternando i passaggi dedicati all’attualità politica a parentesi più leggere.

È stata questa l’altra cifra della serata, costruita sull’alternanza tra linguaggi distanti: la leggerezza dello spettacolo e l’asprezza del confronto, le questioni locali e gli scenari nazionali. Sullo sfondo, il quadro di una fase politica segnata da tensioni, fratture interne e da un dibattito che, in più di un passaggio, si è spostato dal terreno dei contenuti a quello dello scontro personale.

Nel centrodestra le divisioni sono apparse più evidenti, tra accuse reciproche, cambi di collocazione e rapporti ormai deteriorati; il centrosinistra, invece, ha osservato le contraddizioni del campo avversario, alternando critiche alla maggioranza regionale e nazionale al tentativo di accreditare una prospettiva diversa in vista delle prossime scadenze. Più che un confronto tra due blocchi compatti, la serata ha restituito dunque l’immagine di schieramenti ancora attraversati da assestamenti, tensioni e interrogativi sul proprio futuro.