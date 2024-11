I lavoratori della Provincia di Vibo Valentia e di quella di Biella manifestano da stamane in piazza Montecitorio per chiedere una soluzione contro il default verso cui vanno le due amministrazioni.

“Basta perdere tempo, serve una soluzione definitiva”. Questo il pensiero dei lavoratori delle province di Vibo e Biella, in presidio in piazza Montecitorio per sensibilizzare la politica sul tema, la crisi delle amministrazioni in seguito alla Riforma Delrio.



“La situazione è fuori controllo, peggio che nelle altre province italiane: a Vibo e Biella i servizi pubblici sono completamente allo sbando e i lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi – dichiarano i sindacalisti della Cisl FP – questo è solo un anticipo di quello che potrebbe avvenire in tutte le amministrazioni provinciali se governo e Regioni continuano a prendere tempo. Nessuna funzione essenziale garantita: scuola, manutenzione, territorio, impiego, viabilità”. Previsto un incontro in giornata con il ministro Maria Carmela Lanzetta. “A lei chiederemo una soluzione urgentissima – continuano i sindacati – ma incalzeremo governo e Regioni per ricomporre una situazione nazionale che sta precipitando drammaticamente”.